Un chien sauvé du camion qui l'emmenait à l'abattoir mène désormais une vie heureuse à des milliers de kilomètres de là

Lance est l’un des 28 chiens ayant été sauvés in extremis à Buyeo, en Corée du Sud, en 2019. Le camion qui les emmenait à l’abattoir avait été intercepté grâce aux efforts conjoints de l’association In Defense of Animals et de l’organisation partenaire Jindo Love Rescue.



In Defense of Animals

Lance avait ainsi eu la vie sauve, mais son séjour au refuge le rendait malheureux. Très craintif et réservé à l’époque, il se cachait en permanence.

Les bénévoles avaient bien essayé de le rassurer et de l’aider à se sentir entouré, mais ils n’y parvenaient pas. Pendant des années, la recherche d’une famille pour ce chien restait vaine.

« Malgré son passé traumatisant, c'est l'un des chiens les plus doux que nous ayons connu », peut-on lire à son sujet sur le site d’In Defense of Animals, qui rapporte son émouvante histoire.

La chance a fini par sourire à Lance. Une famille d’accueil lui a été trouvée, non pas en Corée du Sud, mais de l’autre côté du Pacifique. En décembre 2024, il a été transporté par avion jusqu’à Seattle, dans l’Etat de Washington (Etats-Unis). On l’a ensuite emmené au Canada où vit Abby, sa nouvelle maîtresse pour quelque temps.



In Defense of Animals

« Il découvre le sentiment que procure le fait d’avoir une maison »

Petit à petit, sa personnalité s’est révélée. Il s’est mis à aimer les interactions avec ses humains, les promenades en pleine nature, les caresses sur la tête et les friandises.

Lance est aujourd’hui un chien heureux et épanoui au sein de sa famille d’accueil. « Il découvre le sentiment que procure le fait d’avoir une maison », indique In Defense of Animals.

Ayant surmonté sa timidité, il se met à sautiller quand son repas est servi et donne des bisous sur la joue quand on le caresse.

Il est aussi devenu le meilleur ami de Welly, l’autre chien de la famille. Pour Lance, c’est un rêve qui est devenu réalité.

A lire aussi : « Effusion d’amour » autour de ce héros canin blessé qui, après avoir protégé sa communauté, a pu compter sur son soutien



In Defense of Animals