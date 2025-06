Un groupe d'étudiants conçoit un harnais hi-tech facilitant la vie des chiens aveugles

Même si les chiens atteints de cécité compensent ce handicap par le recours accru à leurs autres sens, en particulier l’odorat, l’ouïe et le toucher, leur quotidien n’est pas toujours simple. Pour les aider à s’orienter et à éviter les obstacles, différentes solutions sont proposées, comme l’anneau anticollision fixé au harnais, mais pour les « Amis de Kunde » (Kunde’s Friends), un groupe de futurs ingénieurs à l’Université Rice de Houston au Texas (Etats-Unis), ce n’est pas suffisamment pratique.

Ces jeunes étudiants en bio-ingénierie ont récemment été sollicités par Grant Belton et AJ Price, les propriétaires d’un adorable chien aveugle appelé Kunde. D’où le nom qu’ils ont choisi. Adam Vuong, Cristiana De Sousa, Issy Tsai et Santiago Brent ont immédiatement accepté le défi et se sont mis au travail pour concevoir une solution réellement pratique et confortable pour le canidé.



« Les équipements existants ont tendance à être encombrants ou inconfortables, et ils reposent sur le fait que le chien se cogne contre des objets comme retour tactile, ce qui n'est pas idéal, explique Adam Vuong. Nous voulions créer quelque chose qui donnerait à Kunde l'indépendance nécessaire pour se déplacer et interagir avec son environnement sans collisions, ni stress constants. »



« Comme si on donnait à Kunde une 2e paire d'yeux »

C’est ainsi que lui et ses 3 camarades ont imaginé un harnais, ou plutôt un gilet caractérisé à la fois par sa légèreté et ses fonctionnalités hi-tech. Le dispositif est doté de caméras stéréoscopiques installées près de la tête du chien et capturant des données de profondeur en temps réel, ainsi que d’actionneurs de résonance linéaire. Ces derniers sont tout simplement des moteurs de vibration fonctionnant sur le même principe que nos smartphones qui nous alertent en vibrant lors d’un appel ou d’une notification.



Ainsi, lorsque le gilet détecte un obstacle sur le chemin du chien aveugle, il le lui signale en vibrant plus ou moins intensément en fonction de la distance qui l’en sépare. Kunde peut donc ajuster son parcours de manière autonome, sans la moindre intervention externe.

« C’est un peu comme si on donnait à Kunde une 2e paire d'yeux, les caméras créant une carte de profondeur », indique Issy Tsai.

« Un véritable exercice de résolution créative de problèmes »

L’équipe a dû composer avec une variété de contraintes et d’exigences de sécurité et de confort. Il lui a fallu réfléchir au moyen de protéger les composants électroniques contre les chocs et l’humidité notamment, tout en veillant à répartir efficacement le poids de l’ensemble pour ne pas entraver la mobilité de l’animal. « Nous avons dû trouver comment intégrer l'électronique dans un gilet qui soit respirant, doux et suffisamment robuste pour un chien qui aime jouer. C'était un véritable exercice de résolution créative de problèmes », dit Cristiana De Sousa à ce propos.



« Ce projet montre qu'avec la bonne combinaison de capteurs à faible consommation et de retour haptique, il est possible de fournir un guidage spatial en temps réel de manière légère et discrète », souligne pour sa part, Santiago Brent.

Les Amis de Kunde continuent de perfectionner la veste pour chien aveugle et la soumettent à une batterie de tests. Leur objectif est de concevoir un accessoire offrant une portée de 8 mètres et une autonomie de batterie de 2 heures.