Un chien se prend au jeu du karaoké en duo avec sa maîtresse et cumule plus de 12 millions de vues sur TikTok (vidéo)

Ce chien a un talent de chanteur incontestable. Il faut dire que la chanson que chantait sa maîtresse, « Who Let the Dogs Out », lui allait à ravir. Les internautes ont accueilli les images avec beaucoup d’enthousiasme et attendent la prochaine prestation de l’adorable toutou.

On ne sait pas si le chien noir serait aussi enthousiaste sur un autre morceau. « Who Let The Dogs Out » du groupe Baha Men est un hit des années 2000 particulièrement apprécié par les chiens qui savent très bien que cette chanson parle d’eux. La maîtresse de ce chien l’a bien compris et a souhaité partager la scène avec son adorable compagnon qui n’hésite pas à donner de la voix.

@sydsydsydsydsydney / TikTok

« Qui a laissé sortir les chiens ? »

Cette chanson au refrain qui reste dans la tête est un succès chez les humains comme chez les chiens, expliquait Newsweek. Lors d’un karaoké, la propriétaire d’un chien a tout de suite pris la place pour chanter cette chanson. Au départ, elle ne pensait pas être accompagnée. Son chien noir et blanc a fini par venir à ses côtés pour partager la vedette.

Une véritable complicité est visible au sein du duo : la maîtresse lance la phrase : « Qui a laissé sortir les chiens ? », tandis que le chien répond en aboyant.

Une vraie bête de scène

Le chien ne se contente pas de participer à la fête, il est très motivé à l’idée d'intervenir en aboyant dans le micro tendu par sa maîtresse. On sent qu’avant chacune de ses interventions, le canidé guette le moment où il va devoir chanter à son tour, en battant de la queue.

Les internautes ont pu assister à un vrai moment de complicité entre la jeune femme et son chien. Elle peine à garder son sérieux devant son auditoire que l’on imagine hilare face à la scène des plus improbables.

Les internautes s’amusaient de l’interaction sur TikTok en ajoutant en commentaires : « Il sait exactement qui a laissé sortir les chiens » ou encore « Comment arrive-t-il à avoir le bon nombre d’aboiements ? ».

Les chiens et la musique

Plusieurs études ont été menées auprès des chiens concernant la musique. Certaines mélodies, comme celles de la musique classique, sont recommandées pour apaiser les animaux, en particulier ceux qui résident dans les refuges.

Partager un moment musical avec son animal de compagnie est toujours une bonne idée !