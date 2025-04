Déboussolé après la perte de son ami, ce chien continue de le chercher à travers la maison (vidéo)

Oliver, le chien d’une internaute tenant le compte @pawsitivelyhappyvibes sur TikTok, a rejoint les anges à la fin de l’hiver dernier. Il a laissé derrière lui sa propriétaire attristée, mais également sa meilleure amie canine Phoebe, dévastée par son départ. Cette dernière a d’ailleurs encore du mal à réaliser qu’il n’est plus là.

La propriétaire des quadrupèdes a partagé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux le 12 février dernier : « Il a tenu pour nous aussi longtemps qu'il le pouvait », écrivait sa maîtresse sur TikTok. Au fil des publications, on comprend que la santé du quadrupède s’est détériorée du jour au lendemain, puis qu’il est décédé peu de temps après.

Une absence pesante

La propriétaire du quadrupède a dû se résoudre à lui faire ses adieux, ce qui a été plus difficile pour Phoebe. La chienne n’a pas les mêmes capacités de compréhension que son humaine, alors il lui a fallu du temps pour réaliser que son meilleur ami ne reviendrait plus. Dans une vidéo touchante partagée sur internet et relayée par Newsweek, les internautes la découvrent en train de chercher son fidèle congénère.

Elle est sur le canapé de la maison et scrute les endroits où Oliver avait l’habitude de se mettre. La chienne attristée cherche derrière les coussins et fait le tour du canapé plusieurs fois. Résignée, elle finit par s’asseoir et l’expression sur son visage en dit long. Elle semble très peinée de ne plus avoir son ami à ses côtés.

La vidéo a beaucoup ému les internautes, qui se sont exprimés et ont soutenu Phoebe dans la section des commentaires : « Cela me brise le cœur, je suis désolée pour elle », écrivait une personne.

La propriétaire de la chienne, quant à elle, a assuré qu’elle serait présente auprès de la boule de poils pour l’aider à surmonter cette épreuve.