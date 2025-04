Après avoir trouvé le bâton parfait, cet adorable chien se promène fièrement et est félicité par tous les passants (vidéo)

Vanessa Keating est une jeune femme passionnée de nature et de randonnées. L’été dernier, elle s’est d’ailleurs lancée dans une folle aventure : suivre le fleuve Colorado, qui traverse plusieurs États, de sa source dans les montagnes Rocheuses jusqu’à son embouchure dans le golfe de la Californie. Le tout, en solitaire ! Enfin, pas vraiment puisqu’elle était accompagnée de son fidèle compagnon, un adorable toutou croisé Labrador répondant au nom de Bryce.

Un défi de taille que le duo a quotidiennement documenté sur le compte Instagram baptisé @the_nomad_diaries_ et suivi par plus de 16 500 abonnés. À l’issue de l’une des étapes comptabilisant plus de 15 kilomètres, Bryce a trouvé le Graal de tous les toutous : un énorme bâton.

© @the_nomad_diaries_ / Instagram

Un bâton à 7 millions

Jusqu’à retrouver leur véhicule, Bryce a fièrement promené son bâton. Pour ne pas gâcher son plaisir, tous les promeneurs et cyclistes qu’ils ont croisés sur leur chemin n’ont pas manqué de féliciter le chien pour sa merveilleuse trouvaille. “C’est un sacré bâton que tu as trouvé là mon grand !”, “Oh ça c’est un gros bâton !”, “Très joli bâton !”, peut-on entendre à la pelle dans la vidéo postée par Vanessa et relayée par PetHelpful.

En très peu de temps, la séquence est d’ailleurs devenue virale. Aujourd’hui, elle comptabilise plus de 7,2 millions de vues et plus de 876 000 likes. Dans les commentaires, les internautes n’ont pas manqué, eux non plus, d’afficher leur admiration pour le splendide bâton de Bryce, mais aussi de s’étonner de la gentillesse des nombreux passants. “Tellement de gens amicaux ! Sur quelle planète vivez-vous ?”, s’est exclamée une personne dont le commentaire a été liké plus de 21 400 fois !

Bien décidée à sensibiliser sa communauté concernant la sécheresse terrible qui sévit dans le sud-ouest des États-Unis, Vanessa continue de parcourir les grandes plaines américaines. Cette année, elle entame un tout autre défi : celui de longer la Green River qui s’étend sur près de 1 175 kilomètres de longueur !