Trop hyperactif pour une vie normale, ce Cocker trouve enfin sa voie et rend fière sa famille d’accueil

2 mois après l’appel au public lancé par les forces de l’ordre, demandant si un chien ayant le potentiel pour rejoindre la police était disponible parmi les refuges et les familles d’accueil de la région, l’un d’eux a brillamment achevé sa formation et officiellement intégré une unité. L’ancienne mère d’accueil de Chester a assisté à la cérémonie organisée en son honneur et s’est exprimée sur son parcours.