Lundi 8 août : c'est la Journée Internationale du Chat ! Rendez hommage à votre félin !

En France, on compte une bonne dizaine de millions de chats dans les foyers. C’est dire l’importance qu’a cet animal aux yeux des familles, dont la plupart le considèrent comme un membre à part entière.

Nos amis félins tiennent donc une place à part dans nos cœurs, et le fait qu’un évènement annuel leur soit consacré n’est donc pas illogique. Chaque année en effet, le 8 août, est célébrée la Journée internationale du chat.

Elle est fêtée depuis 2002 et son lancement par l’IFAW (International Fund for Animal Welfare - Fonds international pour la protection des animaux). L’objectif est à la fois de rendre hommage à cet animal exceptionnel et de rappeler la nécessité d’en prendre soin et de respecter son bien-être.

Le chat vit aux côtés de l’humain depuis des millénaires. Il était assimilé à des figures divines et mythologiques par le passé ; on pense bien évidemment à la déesse égyptienne Bastet, mais aussi à la créature légendaire celtique Sidhe, entre autres.

Il a aussi été victime de persécutions. Les représentants de l’espèce à robe noire ont, malheureusement, énormément souffert à cause des superstitions. D’ailleurs, ils ont aussi leur évènement, célébré le 17 août : la Journée internationale du chat noir.

Les chats ont su se rendre indispensables, d’abord en tant que partenaires « d’utilité ». Ils étaient ainsi principalement élevés pour protéger les récoltes et les vivres face aux rongeurs. Puis en tant qu’animaux de compagnie, faisant valoir à la fois leur tendresse et leur côté facétieux.

Le chat, un ami qui vous veut du bien !

Aujourd’hui, bon nombre des bienfaits associés au chat font l’objet d’études et sont reconnus. On sait notamment que leur présence nous aide à lutter contre le stress et contribue à abaisser notre tension artérielle. Il a été démontré que, au sein des familles comptant des chats, le risque d’avoir une crise cardiaque était inférieur de 30%.

Il a également été prouvé que les ronronnements du chat étaient de nature à accélérer la guérison des os humains endommagés. On parle même de « ronronthérapie » pour désigner les vertus thérapeutiques de cet agréable son émis par nos boules de poils.

On ne compte pas non plus les bénéfices liés au chat sur l’enfant. Ce dernier acquiert, en le côtoyant, des notions essentielles telles que l’empathie et la responsabilité.

La Journée internationale du chat, c’est aussi l’occasion de souligner le fait que de nombreux félins attendent dans les refuges et les rues qu’on leur offre une chance, celle d’avoir la vie heureuse qu’ils méritent.