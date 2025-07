Endeuillé après les inondations, ce chien seul sur les ruines retrouve l’espoir grâce aux sauveteurs

Les inondations ayant sévi début juillet 2025 sur le centre du Texas ont été particulièrement mortelles et dévastatrices. Des dizaines de personnes y ont laissé la vie, sans parler des importants dommages matériels. Des maisons entières ont été emportées par les flots, laissant leurs occupants démunis et désespérés. Les animaux de compagnie n’ont pas été épargnés, bon nombre d’entre eux s’étant retrouvés sans foyer ni famille du jour au lendemain.

L’une de ces victimes à fourrure est Superman. Ce chien se tenait sur un tas de ruines, livré à lui-même et n’ayant plus rien d’autre à faire que d’espérer une intervention providentielle, d’après The Dodo.



Son propriétaire est, hélas, décédé lors de la catastrophe naturelle. Il était désespérément seul et perdu, sans personne pour prendre soin de lui. Dans de telles conditions, les chances de survie du chien paraissaient infimes.

Par chance, Superman a fini par être repéré par l’une des équipes de recherche et de sauvetage s’étant massivement mobilisées dans la région. Dès qu’ils l’ont vu, les secouristes ont compris qu’il avait besoin d’aide et qu’ils devaient agir rapidement.

L’animal était néanmoins trop méfiant et apeuré pour se laisser approcher par des gens qu’il ne connaissait pas. Ses bienfaiteurs ont tenu bon et ont réussi à lui faire comprendre qu’ils étaient là pour l’aider.

Une famille d’accueil pour Superman

« Effrayé et souffrant après avoir été emporté loin de chez lui, Superman hésitait à se fier aux équipes de recherche et de sauvetage. Avec de la patience et quelques mots doux, les bénévoles ont finalement réussi à gagner sa confiance et à le sortir de la zone en toute sécurité », peut-on effectivement lire sur la page Facebook d’Austin Pets Alive!.



Les vétérinaires de l’association texane ont examiné le chien, puis des proches de son défunt maître ont été contactés pour organiser les retrouvailles. Ces dernières devront toutefois attendre, car ils doivent se reconstruire après les inondations.



En attendant, Superman est entre de bonnes mains, puisqu’il a été confié à une famille d’accueil.