Tous les matins, cette chienne sauvée de l'errance attend sagement que sa propriétaire prononce le mot magique pour la rejoindre dans sa chambre (vidéo)

Maggie était promise à une vie d’errance. Il n’était d’ailleurs même pas certain que cette chienne survive, car la situation dans laquelle elle se trouvait au moment de son sauvetage était désespérée. Elle a non seulement été secourue, mais elle coule, en plus, des jours heureux auprès de sa famille qu’elle épate constamment par son intelligence et sa douceur.

La vie de Maggie avait très mal commencé. En juillet 2023, elle n’était encore qu’un tout jeune chiot lorsqu’on l’avait abandonnée dans les bois avec le reste de sa portée et sa mère. Elle s’était ensuite retrouvée loin du groupe et était tombée dans un fossé. Par chance, un bon samaritain l’avait repérée à temps et sauvée.

On avait ensuite parlé d’elle sur les réseaux sociaux. Hannah Baker avait vu la publication et décidé de l’adopter avec son compagnon. « J'ai tout de suite su qu'elle était la chienne qu'il nous fallait », raconte la jeune femme à The Dodo.



Hannah Baker

La chienne s’est rapidement adaptée à son nouvel environnement et est devenue un membre à part entière de la famille. Elle a même développé des rituels et habitudes tous aussi touchants les uns que les autres.

Par exemple, Maggie insiste pour que les promenades se fassent en trio. « Si mon fiancé et moi sommes à la maison et que l'un de nous essaie de l'emmener se promener, elle refuse d'y aller jusqu'à ce que nous l'accompagnions tous les 2 », explique Hannah Baker à ce propos.

« Elle a appris cela toute seule »

Une autre de ces routines, qui a lieu tous les matins, est encore plus attendrissante. La chienne commence systématiquement sa journée en s’asseyant près de la porte de la chambre de ses propriétaires. Celle-ci est ouverte, mais Maggie n’entre pas. Elle attend sagement qu’ils se réveillent et surtout qu’ils prononcent le mot magique : bonjour. Dès qu’elle entend « good morning », elle les rejoint en courant et en remuant la queue.

C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous :

A lire aussi : Wheelber, un chien à mobilité réduite, pose en pleine nature dans une séance photo professionnelle pour attirer son futur foyer

Sa maîtresse assure que ce n’est pas une règle fixée par ses humains. « Elle a appris cela toute seule, dit Hannah Baker. Un matin, je me suis réveillée et je l'ai vue à la porte et je lui ai dit bonjour. Elle a alors sauté sur le lit et elle continue de le faire depuis. »