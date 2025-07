En tant que doyenne de sa grande famille, cette adorable chienne prend son rôle “d’ambassadrice” très à coeur (vidéo)

Quand on aime, on ne compte pas ! La famille de Tabitha Miller est l’illustration parfaite de cet adage… Grande passionnée d’animaux, l'américaine ne cesse d’ajouter des nouvelles boules de poils à sa famille et, pour l’intégration de chacune d’entre elles, elle peut compter sur l’aide de sa petite doyenne.

Voilà près de 2 décennies que la famille de Tabitha Miller et son mari ne cesse de s’agrandir. Le cœur sur la main, celle qui habite à Charlotte, en Caroline du Nord (États-Unis) aime adopter des chiens de refuge afin de leur offrir une seconde chance. Tout a commencé avec Frankie, une adorable petite chienne croisée Chihuahua et Terrier… “Elle se dandinait en venant vers nous. Elle était la chose la plus mignonne que j'aie jamais vue de ma vie. J’avais les larmes aux yeux et je me disais que je devais vraiment adopter cette chienne”, s’est remémorée Tabitha auprès du média People. Aujourd’hui, Frankie est une véritable “ambassadrice” pour tous les autres animaux qui intègrent son foyer...

© Tabitha Miller / People

Un exemple à suivre

Grâce à son calme, sa patience et sa présence rassurante, Frankie a en effet permis à Daphne, une femelle Chihuahua très anxieuse, de s’apaiser et de se familiariser doucement avec sa nouvelle maison. Puis, ce fût au tour de Reba d’intégrer la maisonnée. “Tout le monde suit Frankie partout et apprend simplement à être un chien”, a expliqué Tabitha avec fierté.

Non contente de faciliter l’intégration de ses congénères, Frankie a aussi le don de mettre les chats à l’aise. Une aubaine pour tous les petits félins adoptés par la suite qui sont au nombre de 3 et répondent aux prénoms de Rey, Reggie et Freddie.

Il y a un an, c’est Tillie, une belle louloute de 25 kilogrammes, qui a rejoint le foyer des Miller. Sur la réserve lors des premiers jours, elle a peu à peu appris à se détendre grâce à l’aide de Frankie. Désormais, elle profite pleinement de sa nouvelle vie et se montre même particulièrement curieuse et énergique, au grand désespoir des chats… “Elle s’intéresse à beaucoup de choses et veut vraiment être amie avec les chats”, révèle Tabitha. Heureusement, encore une fois, Frankie veille au grain et s’assure que tout le monde se sente pleinement à l’aise dans la maison ! Nul doute que Tillie et les félins seront bientôt meilleurs amis avec l’aide de la bienveillante doyenne de la famille…

© Tabitha Miller / People