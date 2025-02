Une chienne fraîchement adoptée et retrouvée après une escapade d'une semaine se voit offrir la chance de repartir sur de bonnes bases

Les bénévoles étaient persuadés que tout allait pour le mieux pour leur petite protégée Little Winter, qui venait de trouver une famille aimante, mais la chienne a fugué peu après son adoption. Une semaine de recherches ininterrompues, d’angoisse et de questionnements s’en est suivie.

Pour toute personne travaillant dans un refuge, voir l’un des animaux en sortir et rejoindre sa famille pour toujours est une victoire. C’est ce qu’ont vécu récemment les membres du personnel d’une structure d’accueil du Missouri (Etats-Unis), mais leur joie a été de courte durée.

Little Winter, petite chienne de 2 ans et au pelage blanc, venait tout juste d’être adoptée après un passage à la Humane Society of Southwest Missouri, basée à Springfield. Sa nouvelle famille habite Champaign dans l’Etat voisin de l’Illinois, mais la croisée Terrier n’en a pas fait partie bien longtemps.

Dans la foulée de son adoption, elle a fugué et est restée introuvable pendant des jours, rapportait The Kansas City Star. « Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour retrouver Little Winter saine et sauve », pouvait-on ainsi lire sur l’avis de recherche posté le 28 janvier par la Humane Society of Southwest Missouri sur sa page Facebook. L’association y demandait également au public de relayer massivement cette publication « afin que davantage de personnes puissent la rechercher ».

Puis, le 4 février, la Humane Society of Southwest Missouri a annoncé une bonne nouvelle, toujours sur le réseau social. La chienne a, en effet, été retrouvée saine et sauve.

« Nous savions que Little Winter avait des anges gardiens qui veillaient sur elle »

Le service de contrôle animalier de Champaign a été informé de la découverte d’un chien de petite taille sur la terrasse d’un bâtiment abandonné. A côté de l’animal se trouvaient un vieux sac de couchage et un bol de spaghetti. Les agents envoyés sur place ont eu la confirmation qu’il s’agissait de Little Winter. « Nous pensons qu'une personne sans abri l'a trouvée et partagé le peu dont elle disposait pour essayer de la maintenir en vie », ajoute l’association.

« Nous avons encore du mal à y croire. C'est vraiment un miracle. Nous savions que Little Winter avait des anges gardiens qui veillaient sur elle », poursuit la Humane Society of Southwest Missouri.

Humane Society of Southwest Missouri / Facebook

Il a été convenu avec ses adoptants que la chienne retourne au refuge de Springfield pour lui chercher un nouveau foyer. Celui-ci a vite été trouvé, puisqu’une bénévole de longue date a décidé de l’adopter.