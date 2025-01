Un Husky fait savoir à sa propriétaire qu'il ne veut pas rentrer à la maison en s'allongeant en pleine rue (vidéo)

Eva est une chienne de race Husky qui adore se promener aux côtés de son humaine préférée. En janvier, sa propriétaire a publié une vidéo amusante sur son compte Instagram, dans laquelle la boule de poils use de son grand talent d’actrice pour ne pas rentrer à la maison.

En plus d’être des animaux magnifiques, les Huskys sont des compagnons de vie merveilleux. Élégants, souples et très actifs, ils étaient initialement utilisés comme chiens de traîneau. Parfois, il leur arrive d’adopter des comportements hilarants et de se montrer particulièrement obstinés.

Le 14 janvier, l’utilisatrice d’Instagram @sassyhuskies a partagé une vidéo amusante, qui met en vedette sa superbe actrice à fourrure répondant au nom d’Eva. La chienne, férue de balades en famille, marchait en compagnie de son adoptante et de son frère.

Lorsqu’elle a compris qu’il était temps de rentrer à la maison, la femelle Husky a décidé d’user de son fameux talent de comédienne pour rester à l’extérieur…

Eva ne veut absolument pas rentrer

Dans la vidéo relayée par Parade Pets, nous pouvons voir Eva allongée par terre avec la tête posée sur le trottoir et refuser de regarder sa propriétaire. Même si cette dernière tire un peu sur sa laisse pour l’encourager à se relever, la chienne refuse catégoriquement de bouger !

Cette scène a non seulement faire rire sa famille, mais aussi de nombreux internautes. Depuis sa mise en ligne, le clip a récolté plus de 28 000 mentions « j’aime ».

© @sassyhuskies / Instagram (capture d'écran)

« La mienne fait la même chose quand elle n’est pas d’accord avec la direction que nous prenons. Ou alors elle marche et crie en même temps pour que tout le monde sache à quel point je la traite mal quand elle ne peut pas choisir où nous allons », écrit avec humour une dénommée Katarina. « J’en ai un comme ça. Il se couche au milieu de la route quand il refuse d’aller dans la direction que je veux », ajoute un autre utilisateur du réseau social. Décidément, les Huskys sont de sacrés personnages !