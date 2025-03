Cette chienne déploie tout son charme pour "convertir" la soeur de sa propriétaire qui a peur des chiens (vidéo)

Leslie Nunez est entrée dans le merveilleux univers des chiens sur le tard et n’a pas l’intention d’en ressortir de sitôt. Cette jeune femme de 25 ans, qui habite Tampa dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis), avaient adopté leur premier animal en 2022 et le couple est littéralement tombé amoureux de ces créatures à fourrure à partir de ce moment-là.

Leslie Nunez avait grandi dans une famille sans chien et ignorait donc ce que c’était que d’en côtoyer au quotidien avant de devenir propriétaire. L’arrivée de Summer dans sa vie n’a fait qu’accroître son amour pour les canidés.

De son nom complet Summer Savana Bean, cette femelle Golden Retriever est à la fois pleine de charme et animée d’une détermination sans limite. De ce fait, peu de personnes peuvent résister à elle lorsqu’elle décide de se faire de nouveaux amis.

La dernière de ses conquêtes en date est Elianna, la sœur de sa maîtresse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a signé ainsi une victoire retentissante, car la mission était tout sauf simple.

Elianna a toujours eu peur des chiens et, chaque fois qu’elle venait rendre visite à Leslie Nunez, elle cherchait à éviter Summer à tout prix. C’était sans compter la pugnacité de cette dernière.

La chienne a tout fait pour « convertir » Elianna et ne lui a pas vraiment laissé le choix. C’est ce que l’on peut voir dans une vidéo postée sur TikTok par Leslie Nunez le 18 février 2025 et relayée par Newsweek. Une séquence ayant généré 4,7 millions de vues sur le réseau social et que voici :

Alors qu’Elianna était tranquillement assise sur le canapé, Summer a décidé de la rejoindre et de se blottir contre elle, lui adressant un regard plein d’amour. Elianna n’en revenait pas. Elle n’était pas rassurée, se plaignant d’être en contact avec les poils de la chienne, trop nombreux à son goût.

Mission accomplie !

La scène n’a pas manqué de faire rire sa sœur, qui savait probablement au fond d’elle que Summer allait finir par avoir raison de l’appréhension d’Elianna. La propriétaire de la chienne précise d’ailleurs que la jumelle d’Elianna, qui vit dans le New Jersey, était tout aussi méfiante à l’égard de l’animal avant de se laisser séduire.

Summer avait bien l’intention d’ajouter Elianna à son palmarès des personnes « anti-chiens » converties. Elle l’a eue à l’usure.

D’après Leslie Nunez, en effet, l’attitude de sa sœur envers la Golden Retriever a énormément évolué. Elle est désormais bien plus détendue en sa présence et n’est plus du tout gênée par ses poils. Elle lui a même offert des friandises et l’a promenée.