Etes-vous sûr d’apporter un bon équilibre nutritionnel à votre chien ? Découvrez comment y parvenir !

L’alimentation du chien est régie par des principes fondamentaux, dont celui de l’équilibre des apports en nutriments. De son respect dépend, en bonne partie, la santé de l'animal et son bien-être. Aux côtés de l'indispensable viande fraîche pour nos omnivores adorés, d'autres nutriments doivent être présents dans son menu, dans des proportions bien spécifiques.

Il ne suffit pas de donner à son chien de la nourriture en quantité pour répondre à ses besoins et assurer son bien-être. La qualité est primordiale, tout comme l’équilibre des apports nutritionnels, sachant qu'il est un animal omnivore.

Dans les grandes lignes, les apports sont les mêmes pour tous les chiens, mais avec des variations à respecter pour adapter l’alimentation au profil de chaque canidé.

Les besoins du chiot, par exemple, sont bien spécifiques ; vitamine E et DHA font partie des nutriments à privilégier pour le développement de ses fonctions neurologiques et de ses défenses naturelles. Graisses, calories et protéines sont tout aussi importantes pour le jeune chien en pleine croissance.

Le chien sénior, lui, réclame une attention particulière en ce qui concerne sa santé rénale, cardiaque et articulaire. On veille ainsi à réduire les apports en phosphore et en sodium notamment, tout en maintenant l’équilibre entre vitamines et minéraux.

L'alimentation du chien âgé doit également lui fournir des antioxydants pour soulager ses articulations moins fonctionnelles, à travers des ingrédients qui sont riches, comme les myrtilles par exemple.

Assurer l’équilibre des apports nutritionnels

La santé du chien passe par ce qu’il mange et par le dosage de chaque nutriment. Les excès lui sont aussi préjudiciables que les carences. L’animal a besoin d’apports équilibrés en :

Protéines

L’organisme du chien ne peut se passer des protéines, dont la qualité est cruciale. Les acides aminés sont indispensables pour les muscles, les tissus, les os et les cellules. Ils le sont également pour le système immunitaire du chien.

La principale source de protéines pour ce dernier est la viande, quoi doit être la plus fraîche possible.

Vitamines

Le rôle de la vitamine A est essentiel pour la vision du canidé ou encore le développement de ses os et de ses dents.

Les vitamines du groupe B sont importantes pour le bon état du poil, de la peau et des griffes, ainsi que pour les métabolismes énergétiques et cellulaires.

Les vitamines C et E ont une fonction protectrice et antioxydante.

La vitamine D est indispensable quant à la santé osseuse et la croissance.

La vitamine K intervient dans le processus de coagulation sanguine.

Des fruits et légumes tels que la mangue, la pomme, la fraise ou la carotte sont naturellement riches en vitamines.

Graisses

Les matières grasses interviennent, entre autres, dans la santé cardiaque, articulaire, nerveuse et l’absorption des vitamines. Elles assurent également l’apport énergétique.

Parmi les sources à privilégier, citons les huiles de poisson (saumon...) et les huiles végétales (tournesol), généreuses en acides gras oméga 3 et 6.

Glucides

Le chien puise aussi son énergie dans les glucides, qui participent également au soutien de la digestion via les fibres et à l’activité cérébrale. Là encore, la notion d’équilibre est fondamentale, puisque tout excès mène vers des troubles sérieux, dont le surpoids.

Les légumes et les tubercules constituent d’excellentes sources de glucides pour le chien.

Minéraux

Apportés par les fruits et légumes, les minéraux sont indispensables pour le chien. Le calcium est essentiel pour les os et les dents, le phosphore pour le développement cérébral et énergique, le magnésium pour le système nerveux. Ce ne sont là que quelques-uns des minéraux nécessaires, mais leur seule présence dans l’alimentation du chien ne suffit pas.

Ils doivent être fournis de manière équilibrée et dans des rapports bien définis. Le rapport phosphocalcique (phosphore et calcium), par exemple, est un aspect auquel une grande attention est à accorder.

Elaborer une alimentation équilibrée pour le chien

Pour assurer cet équilibre alimentaire à son chien, les propriétaires de compagnie sont parfois noyés devant la grandeur de l'offre et il est compliqué de savoir bien choisir. Heureusement, des acteurs du secteur de l'alimentation pour chien et chat comme Edgard & Cooper connaissent l'importance de tous ces nutriments, de leur équilibre pour la santé de l'animal et en ont fait leur priorité.

La marque la prend en compte dans l’élaboration des aliments pour chiens, et ce, quel que soit son stade de vie : chiot, adulte, sénior. Ses recettes à base d'ingrédients naturels sont résolument tournées vers l’équilibre nutritionnel, autant que la qualité, le caractère sain (pas d’ajout de farines, ingrédients déshydratés, céréales…) et le goût.

Les repas, friandises et sticks dentaires de la marque sont composés selon des dosages d'ingrédients bien précis pour que le chien reçoive tous les nutriments que son organisme réclame, dans les teneurs recommandées.

Edgard & Cooper mise uniquement sur des viandes toujours fraîches et savoureuses, sans aucune farine animale, pour faire plaisir au chien tout en lui apportant des protéines de qualité : boeuf, poulet, dinde et agneau...

Des viandes choisies à la fois pour leur fraîcheur et leur appétence, provenant d'animaux traités dans des conditions optimales (poulet élevé en plein air, agneau nourri à l'herbe, dinde élevée en liberté...).

La marque sélectionne les légumes avec soin et privilégie la cuisson lente et à basse température de ses croquettes, afin de préserver les nutriments desdits légumes et des autres ingrédients.

Elle a également fait le choix d’une alimentation sans céréales, utilisées ailleurs comme sources de glucides, afin de respecter les besoins naturels du chien. Céréales qui peuvent d'ailleurs être à l'origine d'allergies chez un nombre croissant de canidés.

Tous ces éléments sont importants et nécessaires pour l'équilibre alimentaire de votre animal. Chez Woopets, nous sommes heureux de pouvoir mettre en avant des fabricants de croquettes, pâtées et friandises pour chien qui ont pris conscience de cet enjeu. En plus, pour les avoir testées, nos chiens raffolent de leur goût ; il leur est difficile de résister à la variété de saveurs proposée par la marque.

Par leur composition et leur fabrication, ce sont des produits portés sur la santé des animaux. Alors pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable ?

Les produits Edgard & Cooper sont d'ailleurs disponibles sur son le site internet officiel de la marque, mais aussi en magasins près de chez vous.

Un engagement en faveur du bien-être des animaux dans le besoin et de l'environnement

Edgard & Cooper, c'est aussi un engagement continu en faveur de l'environnement et du bien-être des animaux dans le besoin. Les croquettes sont proposées dans des sacs biodégradables en matière d’origine végétale, les aliments humides dans des boîtes et barquettes en métal recyclable. Voici un des exemples phares de la marque dans son engagement et sa démarche écologique.

Sur le plan caritatif et par le biais de sa fondation Edgard & Cooper, elle soutient les cliniques vétérinaires et les structures participant à l’amélioration du bien-être des animaux en difficulté.

La Fondation a ainsi financé la modernisation et l'amélioration des installations de The Dog Care Clinic au Sri Lanka. Depuis fin 2020, elle accompagne l'association Mayhew International dans sa campagne de vaccination intensive et de sensibilisation à Kaboul. L'objectif de ce programme est d'éradiquer la rage et d'aider à modifier la nature du rapport entre l'homme et le chien dans la capitale afghane.

