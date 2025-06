Lourdement handicapée, cette adolescente de 15 ans trouve le courage d’organiser un grand événement canin grâce à son chien

À 15 ans, Annie Pickup n’a pas une vie comme les autres jeunes filles de son âge. Atteinte d’un syndrome génétique rare appelé Kabuki, elle passe l’essentiel de sa vie entre son école et l’hôpital Royal Preston (situé dans le Lancashire en Angleterre), où elle subit régulièrement des contrôles et examens en tous genres… Mais loin de se laisser aller par ce quotidien contraignant, l’adolescente a des rêves et des projets plein la tête. La plupart sont liés à son amour pour les animaux, qui lui a été transmis par Bolt, son formidable chien d’assistance. “Ces dernières années, j'ai été confrontée à divers problèmes de santé et mon fidèle chien, Bolt, m'a apporté un soutien constant. Il sait instinctivement quand je ne me sens pas bien. (...) Il m'apporte une joie immense et facilite mes interactions avec les autres lorsque je suis en extérieur”, témoignait-elle il y a un an dans un entretien relayé par Lancashire Post.

Toujours sur le front

En juin 2024, avec l’aide précieuse de sa maman, Annie a organisé le Bark Life, un événement canin destiné à recueillir des fonds pour l’association Support Dogs UK, dont l'objectif est de former des chiens de thérapie puis de les attribuer aux personnes dans le besoin. Pendant toute une journée, 15 stands ont accueilli diverses expositions canines, de la nourriture pour chiens, des marques d’accessoires ainsi qu’un atelier de maquillage et un barbecue géant. De son côté, Annie a géré l’organisation et le bon déroulement de l’événement d’une main de maître, toujours accompagnée de son fidèle Bolt évidemment. “C'est vraiment son truc. Elle pense à toutes sortes de choses et me dit ce qu’il faut faire en cochant tout”, expliquait sa mère avec fierté.

© Lancashire Post

A lire aussi : Sauvé du commerce de la viande, ce chien craintif fait un câlin pour la première fois à son adoptant 2 ans après son adoption (vidéo)

“Les gens l’adorent”

Ces dernières années, Annie a récolté pas moins de 1500 livres sterling qu’elle a reversé à des associations canines et des banques alimentaires. “Elle fait sensation, les gens l'adorent. Tout le monde sait combien elle aime ses animaux et veut les aider. Elle a un emploi du temps scolaire limité pour cause de maladie, mais sa motivation est immense”, assurait sa mère. Un courage qu’elle n’aurait peut-être pas sans son fidèle ami Bolt…