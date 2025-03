Jetée en pleine rue avec son sac de jouets, cette petite chienne a eu la chance de croiser la route d’une bonne âme qui lui a sauvé la vie

Evelyn Flores et son compagnon sont deux grands amoureux des chiens. Aussi, lorsque monsieur a découvert une petite chienne abandonnée non loin de son lieu de travail, il a immédiatement contacté sa petite amie pour la prévenir et lui envoyer des photos. En découvrant les clichés de la boule de poils, prostrée et couchée au milieu de la route avec pour seule possession un sac en plastique vert rempli de jouets, Evelyn a immédiatement su qu’elle devait lui venir en aide. Malheureusement, ses obligations professionnelles ne lui ont pas permis d’aller la chercher dans l’immédiat. Résignée, la jeune femme a dû attendre le lendemain.

© Evelyn Flores

Un second traumatisme

Un jour plus tard, en se rendant sur le lieu indiqué par son petit ami, la jeune mexicaine a été soulagée de trouver la chienne, toujours couchée au même endroit. Cependant, son sac de jouet n’était plus là… Dans un entretien accordé à The Dodo, la bonne samaritaine a fait part de son indignation. “Quelqu’un avait volé les jouets et laissé le sac vide”, a-t-elle révélé, encore sous le choc. Comme dans un ultime appel à l’aide, la chienne était couchée sur le sac vidé de son précieux contenu, l’air complètement abattu. “Elle attendait que sa famille revienne la chercher. Je ne comprends pas comment des gens sans cœur peuvent faire des choses pareilles. C'est inhumain !”, s’est indignée Evelyn.

© Evelyn Flores

Sans attendre une minute, la jeune femme a pris la chienne sous son aile et l’a transportée chez elle malgré le fait qu’elle avait déjà 8 chiens ! En très peu de temps, Evelyn a noué de profonds liens avec cette gentille louloute qu’elle a souhaité renommer Dulce (qui signifie douceur en espagnol). “J’ai choisi ce nom parce qu’elle est très affectueuse, reconnaissante, aimante et obéissante”, a-t-elle expliqué.

Au départ, Evelyn avait simplement prévu d’être famille d’accueil pour Dulce, en attendant que cette dernière trouve sa famille pour la vie. Cependant, le coeur a ses raisons que la raison ignore et la jeune femme a finalement décidé d’adopter officiellement la chienne noire et blanche. “Nous essayons de lui donner beaucoup d’amour parce que nous savons qu’elle a été maltraitée. Elle est arrivée chez nous maigre, maintenant elle est ronde. C’est une bénédiction de l’avoir”, a-t-elle conclu avec tendresse.

© Evelyn Flores