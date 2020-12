Découvrez pourquoi cette marque de petfood a décidé de reverser 1 % de son chiffre d'affaires aux animaux dans le besoin

Les refuges pour animaux et centres de soins vétérinaires ont grandement besoin de soutien pour pouvoir poursuivre leur travail essentiel. Dans certains pays en proie aux difficultés économiques, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 n’a fait qu’aggraver la situation. L’action des structures consacrées aux animaux, notamment les chiens errants et les chats en détresse, a été rendue encore plus difficile.

Venir en aide aux chiens et aux chats en difficulté, ainsi qu’aux structures qui les accueillent, soignent et hébergent. Œuvrer pour le bien-être de l’animal partout dans le monde. Contribuer à la sensibilisation des populations aux droits et au respect des animaux. Ce sont là les missions que s’est données la Fondation Edgard & Cooper.

La Fondation Edgard & Cooper : un engagement continu en faveur des projets caritatifs pour le bien-être de l’animal

La Fondation Edgard & Cooper a été créée par l’entreprise du même nom. Sa raison d’être est son engagement pour le bien-être animal.

A ce titre, elle prend part, partout dans le monde, aux projets qu’elle estime être en adéquation avec ses principes, valeurs et objectifs.

Les réalisations de la Fondation Edgard & Cooper

La Fondation Edgard & Cooper se met au service des refuges et établissements qui œuvrent à l’amélioration du bien-être, de la santé et des conditions de vie des chiens et chats errants. Elle soutient ainsi les actions de stérilisation, de soins, d’hébergement, d’alimentation, de vaccination et de placement (familles d’accueil, adoptions…).

C’est précisément ce qu’elle fait en faveur de The Dog Care Clinic, une clinique vétérinaire située à Unawatuna, ville du Sud du Sri Lanka. Cette structure accueille, soigne et stérilise les chiens errants. Elle a été fondée et est gérée par Marina Möbus, venue d’Allemagne et amoureuse des animaux.

L’action de la Dog Care Clinic est de première importance dans un pays où on évalue à 3 millions le nombre de canidés qui vivent livrés à eux-mêmes dans les rues. Un problème autant pour les chiens eux-mêmes, qui souffrent de maladies, de la faim, d’accidents et d’actes de cruauté, que vis-à-vis de la santé publique. Le Sri Lanka est, en effet, le pays qui compte le plus de chiens errants par habitant, d’où les risques accrus de développer des zoonoses (maladies ou infections transmissibles de l’animal à l’Homme)

Des installations modernisées pour assurer des soins de meilleure qualité

En 2017, l’entreprise Edgard & Cooper a financé la mise en place d’une unité de soins intensifs et de prise en charge post-opératoire au sein de cette clinique vétérinaire. L’installation comprend des lampes chauffantes pour les chiots nouveau-nés malades. Grâce à ces équipements, plus de 450 chiens sont sauvés chaque année. 6 000 euros ont été engagés dans ces travaux.

L’année suivante, elle a pris en charge, par le biais d’un don de 29 210 euros, l’installation d’une nouvelle cuisine dans la clinique, permettant au personnel de préparer 1500 repas par jour dans des conditions optimales. Les fonds restants ont été consacrés à la création d’une nouvelle buanderie et d’un espace dédié au stockage des médicaments.

En 2019, par le biais d’un don de plus de 64 000 euros, Edgard & Cooper a financé la modernisation de toute la clinique vétérinaire et de ses équipements : salles d’opération, lits, chambres pour les familles, etc.

Au total, c’est près de 100 000 € de dons remis à la Dog Care Clinic au Sri Lanka. Grâce à cette aide et les améliorations apportées, la clinique est désormais capable de soigner 2000 chiens et d’en stériliser 9000 chaque année.

Il s’agit là du premier grand projet à mettre à l’actif de la Fondation Edgard & Cooper qui, bien qu’indépendante de l’entreprise, poursuit l’œuvre dans laquelle cette dernière s’était engagée depuis plusieurs années. D’autres partenariats suivront très bientôt…