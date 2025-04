La chanteuse Pink a accueilli un chiot lors de sa dernière tournée afin de l’aider à trouver sa famille pour la vie mais elle a fini par l’adopter

Comme beaucoup d’autres personnalités mondialement connues, Pink a décidé de mettre sa célébrité au service de la cause animale. C’est pourquoi lors de sa dernière tournée, elle a accueilli un adorable toutou prénommé Graham Crackers. Le but ? Parcourir les États-Unis avec lui et ainsi trouver sa famille pour la vie.

Graham Crackers n’a pas eu un début de vie très facile… Trouvé dans un bois de l’Arkansas, aux côtés de sa maman et de ses frères et sœurs, il a été nourri en cachette et pendant plusieurs jours par une petite fille très impliquée. Mais en découvrant le pot aux roses et face à l’état de la famille, la maman de la fillette a décidé de contacter le refuge The Bond Between. Des bénévoles se sont alors rendus sur place et ont recueilli les canidés en urgence. C’est ainsi que Graham Crackers et sa famille ont pu être sauvés. Néanmoins, le nombre d’animaux en refuge ne cessant de croître, les chiots et leur maman n’ont pas eu le succès escompté… C’est alors que la chanteuse Pink a fait son apparition.

“On va probablement le garder”

Décidée à donner de la visibilité à un chien dans le besoin, l’artiste américaine a choisi Graham Crackers pour l’accompagner dans sa tournée nationale. Une immense surprise pour le refuge qui s’est dit “rempli d’émotions” à cette merveilleuse nouvelle. En parcourant ainsi le pays avec la chanteuse, le chiot avait plus de chances de trouver sa famille pour la vie. C’est d’ailleurs lors de l’un de ses concerts que Pink a annoncé la grande nouvelle. L’annonce a été filmée puis postée sur les réseaux sociaux et relayée par de nombreux médias, dont la Fox 9. Même si elle comptait réellement trouver une famille pour le chiot, on peut néanmoins entendre la chanteuse émettre l’hypothèse qu’elle gardera peut-être le toutou… “Les gens pourront venir voir le concert et ensuite faire la rencontre de Graham pour repartir avec lui. N’est-ce pas une super idée ? Bon, en fait on va probablement le garder…”, a-t-elle expliqué au micro, faisant ainsi rire tout le public.

Un “échec”

Il faut dire qu’en faisant cette annonce, la chanteuse savait probablement déjà quelle allait être l’issue de son initiative. La preuve : quelques semaines plus tard, elle s’est emparée de son compte Instagram pour confirmer qu’elle gardait le chiot auprès d’elle et de sa famille. “C'est officiel… Mon projet de famille d’accueil est un échec ! Nous gardons Graham Crackers ! (J'ai jamais été aussi heureuse d'échouer)”, a-t-elle écrit en légende de son post. De l’hostilité de la forêt au confort d’une vie de strass et paillettes, on peut dire que le chiot avait une bonne étoile !

