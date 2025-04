Né avec une patte enroulée dans son cordon ombilical, cet adorable chiot Golden Retriever a dû subir une amputation d’urgence (vidéo)

Les chiens sont des êtres particulièrement résilients et courageux et les chiots ne font pas exception… C’est le cas de Tri, un adorable bébé qui a dû subir le pire alors qu’il venait à peine de naître. Fort de son caractère battant, la boule de poils a aujourd’hui déjoué tous les pronostics des professionnels !

Quand il a vu le jour il y a 3 mois, Tri était bien décidé à vivre sa vie de chiot à fond. Malheureusement, le destin a décidé de le mettre à l’épreuve dès ses premières secondes de vie. En effet, le petit Golden Retriever est venu au monde avec l’une de ses pattes avant fermement piégée dans son cordon ombilical. Lorsque l’humaine qui surveillait la mise bas s’en est rendue compte, il était déjà trop tard… La petite patte avait été privée de circulation sanguine trop longtemps et la décision a été prise de l’amputer rapidement. Une telle opération réalisée en urgence, à seulement quelques minutes de vie, était celle de l'unique chance. À cet âge, les chiots sont très fragiles et ont un système immunitaire encore trop faible. D’après les vétérinaires, Tri avait seulement 1% de chance de passer le premier mois de vie. La crainte était qu’une infection liée à son opération finisse par avoir raison de lui…

© @goldengroveacres / TikTok

Un pronostic déjoué

Mais, contre toute attente, l’adorable chiot s’est remarquablement bien remis ! Sur le compte TikTok dédié à l’élevage, situé en Indiana (Etats-Unis), l’éleveuse a récemment posté une vidéo où l’on peut voir Tri évoluer comme n’importe quel chiot de 3 mois. Il court, il joue, il saute et part en promenade comme n’importe quel autre chiot de son âge. “Notre Golden Retriever Tri-Pod”, peut-on lire en légende, faisant ainsi référence au fait que Tri n’a que 3 pattes. “Il est né enroulé si serré dans son cordon ombilical que cela a coupé la circulation dans sa patte… Il a donc perdu sa patte et on lui a donné 1 % de chance de survie seulement en raison du risque d'infection et d’un retard de croissance trop important”, explique la jeune américaine dans la vidéo, relayée par Parade Pets.

Un futur tout tracé

Dans la section réservée aux commentaires, un abonné a suggéré une solution particulière aux éleveurs. “Il pourrait peut-être avoir une petite prothèse pour sa patte”, a-t-il préconisé avec bienveillance. Aujourd’hui, Tri évolue parfaitement bien et est désormais hors de danger. Si tous ses frères et sœurs seront confiés aux bons soins de familles idéales, le petit Tri restera quant à lui avec ses éleveurs qui ont visiblement eu un véritable coup de foudre pour lui !

