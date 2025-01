Le mannequin Chrissy Teigen annonce la disparition de sa chienne et lui rend un émouvant hommage

Chrissy Teigen et John Legend ont dû dire au revoir à Penny, leur chienne à 3 pattes qui faisait partie de la famille depuis plus d’une décennie. La première a annoncé la triste nouvelle sur Instagram.

Chrissy Teigen, mannequin, actrice et présentatrice de télévision américaine, et son mari le chanteur John Legend sont en deuil. Parents de 4 enfants, leur famille comprend également plusieurs animaux, dont des chiens, des oiseaux, un hamster et un dragon barbu. Eux qui avaient récemment dû quitter leur maison en urgence à cause des incendies de la région de Los Angeles viennent de perdre un membre très cher et de longue date.

Il s’agit de Penny, femelle Bouledogue Français à 3 pattes qui était à leurs côtés depuis 11 ans. L’artiste et auteure de livres de cuisine, âgée de 39 ans, l’a annoncé sur son compte Instagram le samedi 25 janvier. « Notre belle petite reine à 3 pattes, Penny, est décédée paisiblement dans son sommeil aujourd'hui », peut-on ainsi lire sur cette publication relayée par Geo News.



Chrissy Teigen / Instagram

« Née le jour même où John et moi nous sommes mariés, il y a 11 ans, elle était là pour nous, pour chaque bébé, chaque perte, chaque joie », poursuit Chrissy Teigen.

Un post comprenant plusieurs photos de la défunte chienne avec le petit Miles, l’un des enfants du couple, ou encore tenant une balle de tennis dans la gueule.



Chrissy Teigen / Instagram

« Nous avons eu tellement de chance de t'avoir »

Dans l’hommage qui lui a été rendu par sa maîtresse, on apprend notamment que Penny adorait les caresses et détruire toutes les balles qu’on lui donnait, « même pendant les dernières semaines [de sa vie] ».

« N'oubliez jamais que même si chaque chiot n'est que quelques chapitres de votre longue vie, pour eux, vous êtes leur livre entier, leur vie entière », ajoute Chrissy Teigen.



Chrissy Teigen / Instagram

Cette dernière y évoque par ailleurs 2 de ses autres chiens qui ne sont plus de ce monde. « Oh Penny. Nous avons eu tellement de chance de t'avoir. Passe le bonjour à Puddy et Pippa de notre part. Vous êtes tous réunis à présent », a-t-elle, en effet, écrit.

