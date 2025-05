En refusant d’euthanasier une chienne malade, ce vétérinaire au grand cœur a pris la plus belle décision de sa vie (vidéo)

Bien connu pour son amour des chats, le Dr Matt McGlasson est pourtant tombé sous le charme d’une petite chienne qui a bouleversé sa vie. Il y a 8 ans, les maîtres de Chickie étaient venus consulter le vétérinaire pour la faire euthanasier. Celui-ci a préféré refuser et en faire sa meilleure amie !

Le Dr Matt McGlasson n’est pas homme à se laisser dicter sa conduite, surtout lorsque la vie d’un animal est en jeu. Après s’être déjà opposé à l’euthanasie de Nemo, un chat errant à la patte cassée, ce vétérinaire du Kentucky (États-Unis) a refusé d’ôter la vie à un petit Bichon Maltais malade. 8 ans plus tard, la chienne va bien et elle ne quitte jamais son sauveur.

« Ils ne voulaient plus dépenser d'argent pour elle »

Dans une vidéo TikTok récemment relayée par Newsweek, le vétérinaire est revenu sur la déchirante histoire de Chickie. Il y a 8 ans, les propriétaires de la chienne l’avaient emmenée à son cabinet parce qu’elle était très malade. Ils l’avaient déjà consulté pour des problèmes de parasites et de parvovirose, mais cette fois, ils souhaitaient faire euthanasier la chienne, car ils ne voulaient plus s'occuper de ses problèmes de santé. Selon le Dr McGlasson, ils « ne voulaient plus dépenser d'argent pour elle ». Une justification assez déconcertante aux yeux du vétérinaire.

© @dr.mattmcglasson / TikTok

Les précédents propriétaires de Chickie avaient en effet déboursé une somme considérable pour l'acquérir auprès d’un éleveur. Mais lorsque la petite chienne est tombée malade et a cessé de s’alimenter, ils ont tout simplement abandonné.

« Elle pesait littéralement 360 grammes, je pouvais la tenir dans une main », se souvient le Dr McGlasson. « J'ai dit que je n'étais vraiment pas à l'aise à l'idée d'euthanasier ce chiot, et je ne lui ai même pas proposé, mais il a dit : "Eh bien, tu la veux ? Tu peux la garder." Et j'étais sûr que je la prendrais ! », poursuit-il.

Une survivante aujourd’hui choyée

Le vétérinaire savait que les chances de survie de Chickie étaient minces. Il s’est tout de même engagé à la remettre sur pattes avant de lui trouver un foyer aimant. Il n’a pas eu à chercher bien loin : sa femme et lui sont littéralement tombés amoureux de cette vaillante petite boule de poils.

© @dr.mattmcglasson / TikTok

Grâce à la patience et à l’amour de sa nouvelle famille, Chickie est aujourd’hui en bonne santé. Elle pèse plus de 2 kg et suit son maître partout où il va : à la salle de sport, en voyage, sur son lit…

© @dr.mattmcglasson / TikTok

« C'est la plus adorable des créatures. Je ne me suis jamais considéré comme un amoureux des petits chiens, mais je suis obsédé par Chickie depuis le premier jour. Je l'emmène même à des conférences lorsque je prends la parole et elle remporte toujours un franc succès auprès du public », a déclaré son maître. Une bien belle revanche pour cette petite chienne !