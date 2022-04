Des excréments de chien ou non dans le lit conjugal ? Le récit sordide de Johnny Depp dans son procès avec son ex-femme Amber Heard

Des excréments de chien ou non dans le lit conjugal ? Le récit sordide de Johnny Depp dans son procès avec son ex-femme Amber Heard

Difficile d’échapper au procès opposant les ex-époux Johnny Depp et Amber Heard, qui défraie la chronique. Lors de l’audience, une anecdote peu ragoutante a été relatée. Elle concerne la découverte d’excréments sur le lit conjugal, que l’actrice de 36 ans attribue à l’un de ses chiens. Chose que son ancien conjoint refuse de croire.

Depuis leur divorce en 2017, Amber Heard et Johnny Depp ont eu plus d’un face-à-face devant la justice, et leurs chiens y ont été évoqués à plusieurs reprises. Le procès en cours, qui se tient au tribunal de Fairfax en Virginie, en était à son 2e jour d’audition mercredi, quand l’acteur de 58 ans est revenu sur un épisode peu reluisant, où les canidés ont une nouvelle fois été cités. Une information rapportée par TF1 Info le jeudi 21 avril.

Chacun des adversaires accuse l’autre de violences verbales et physiques. Face au juge, Johnny Depp a relaté une dispute survenue en avril 2016 dans leur appartement de West Hollywood, en Californie. C’est dans ce contexte que la surprenante découverte avait été faite par le garde du corps du natif d’Owensboro dans le Kentucky.



Johnny Depp / Instagram

Il avait confié au responsable de sa sécurité son intention de quitter Amber Heard après cet énième différend, quand ce dernier lui a montré un cliché qu’il venait de prendre sur son smartphone. « C’était la photo de notre lit, et sur mon côté, il y avait de la matière fécale humaine », racontait l’interprète du personnage de Jack Sparrow. Il disait alors avoir compris que ce n’était pas le bon moment pour se séparer de la jeune femme.

« Elle a essayé de mettre ça sur le dos des chiens »

Un mois plus tard, le couple était revenu sur cet épisode. « Elle a essayé de mettre ça sur le dos des chiens », indiquait Johnny Depp. Pour lui, « ce n’était pas possible » que l’un de leurs Yorkshire Terriers, canidés de petite taille, ait pu produire ces excréments. « J’ai vécu avec ces chiens pendant plusieurs années, poursuivait-il. J’ai ramassé leurs crottes. Ca ne venait pas d’un chien ».

L’intéressée les avait déjà imputées à Boo, l’un des 2 Yorkies - l’autre s’appelant Pistol - que le couple avait à l’époque, lors d’un précédent procès à Londres en 2020. Amber Heard avait affirmé que le quadrupède avait eu des problèmes gastriques ce jour-là, car il avait mangé du cannabis que son ex-mari avait laissé traîner.



Amber Heard / Instagram

Les chiens avaient frôlé le pire plus d’une fois

C’est donc la parole de l’un contre celle de l’autre, alors que les chiens se sont retrouvés au milieu de tout cela sans n’avoir rien demandé. En 2020, Johnny Depp avait reconnu avoir maltraité l’un d’eux, l’ayant placé à plusieurs reprises au four à micro-ondes. Il était également accusé d’avoir suspendu l’animal par une fenêtre, chose qu’il avait niée.

En 2015, Boo et Pistol avaient frôlé l’euthanasie en Australie, après avoir été amenés par le couple en Australie en jet privé sans les déclarer ni respecter l’obligation de les mettre en quarantaine pendant 10 jours. Johnny Depp s’y trouvait pour le tournage du 5e volet de la saga « Pirates des Caraïbes ».

La présence illégale des Yorkshires sur le sol australien avait été découverte par les autorités après la publication d’une photo d’eux prise dans un salon de toilettage du Queensland, dans l’Est du pays. Lui et Amber Heard avaient 72 heures pour renvoyer Boo et Pistol aux Etats-Unis, sans quoi ils auraient été euthanasiés. Les chiens avaient finalement été rapatriés avant la date butoir.