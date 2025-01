Contrairement à la plupart des autres chiens, ce chiot est heureux de rendre visite à son vétérinaire et lui fait la fête (vidéo)

De nombreux chiens sont stressés lors des consultations chez le vétérinaire. Au sein du cabinet, ils peuvent être pris de tremblements et de halètements. Pourtant, ces visites demeurent essentielles pour les garder en bonne santé et les soigner en cas de maladie ou de blessure.

Au début du mois de janvier, le Dr Thomas Hamilton a partagé une vidéo charmante sur son compte Instagram, dans laquelle nous pouvons voir un chiot de race Pitbull lui faire la fête. La petite boule de poils ne peut contenir son excitation en voyant le professionnel, et ne cesse de lui faire des bisous. Ravi de passer du temps avec lui, le jeune canidé ne peut s’empêcher de sauter dans ses bras et de jouer avec lui.

Un chiot qui donne le sourire

Ce tendre moment a été vu de très nombreuses fois, et a atteint plus de 198 000 mentions « j’aime ».

« Quelle chance ! Les chiots semblent tous amoureux de vous », écrit une dénommée Helen. « Un vétérinaire au top avec un vrai cœur pour les animaux. Le voir travailler avec l’un des chiens les plus doux, les plus beaux et les plus affectueux que je connaisse est tellement beau à voir », commente une utilisatrice du réseau social. « Vous ne me convaincrez jamais que les Pitbulls naissent agressifs. Non, non, non », confie une autre internaute.

© @thomashamilton17 / Instagram (capture d'écran)

En effet, les Pitbulls ont, encore aujourd’hui, mauvaise presse. En raison de leur mauvaise réputation, nombre des représentants de la race peuvent avoir du mal à trouver le foyer de leurs rêves. Un article paru dans les colonnes du magazine Sciences et Avenir en mars 2016 stipule qu’une étude américaine a révélé « qu’un Pitbull attend en moyenne 3 fois plus que n’importe quel chien avant d’être adopté ».