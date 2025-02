Un chien perdu dans les bois et son maître piégé par la boue revoient les policiers qui les ont sauvés lors d'une cérémonie émouvante

Striker était livré à lui-même et le maître de ce chien enfoncé dans la boue jusqu’à la poitrine. Leur promenade dans un parc venait de prendre une bien mauvaise tournure, mais 2 policiers sont arrivés juste à temps pour les sauver. Une semaine plus tard, le canidé, son propriétaire et leurs héros ont pu se retrouver.