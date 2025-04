Une centaine de chiens assistent, en tribunes, au match de l'OL féminin aux côtés de leurs maîtres supporters

Le samedi 12 avril, les équipes féminines de l’Olympique Lyonnais et du Paris FC s’affrontaient au Groupama Stadium de Lyon. Leaders du championnat de football de première division, les Lyonnaises accueillaient les Franciliennes, 3èmes derrière le PSG, lors d’une rencontre s’étant achevée sur le score de 2-2.

Le spectacle ne se déroulait pas que sur la pelouse ; il était aussi du côté des gradins, en particulier dans une tribune spécialement dédiée aux chiens. Du Bouledogue Français au Berger Australien, en passant par le Chow Chow, le Loulou de Poméranie, le Cocker Anglais et le croisé, près de 100 supporters à 4 pattes y accompagnaient leurs propriétaires qui étaient invités à assister gratuitement à ce match dans le cadre d’un évènement organisé par le club et son sponsor.



Olympique Lyonnais Féminin / Facebook

Baptisé « Le Match de Wouf », il prévoyait un certain nombre de règles pour garantir le succès de l’expérience ; tenue du chien en laisse, prouver qu’il était dument vacciné notamment. Par ailleurs, tout était mis en œuvre pour assurer le bien-être des invités canins et leur permettre de vivre un moment positif en tous points. « On a des vétérinaires, des tapis pour faire pipi, des gamelles pour boire et manger », indiquait ainsi Olivier Jaubert, directeur des revenus de l'OL Féminin, à BFMTV.

« Une occasion en or »

Les maîtres étaient ravis d’avoir leurs chiens à leurs côtés dans les travées. Ils pouvaient ainsi partager leur passion avec eux et n’étaient pas obligés de les laisser à la maison pour voir le match. Cela a aussi permis d’attirer de nouveaux fans, à l’instar d’Olivier. « Je n’ai pas l'habitude de venir au stade, j'ai été attiré en voyant l'annonce », expliquait-il à BFMTV.

Une supportrice prénommée Emma se disait, quant à elle, « trop contente » d’avoir pu profiter de cette « occasion en or » d’amener son loulou au stade.