Une petite fille fait le voeu que sa famille adopte un nouveau chien et le destin lui en envoie finalement 2 (vidéo)

On dit souvent qu’il existe un système de distribution des chats, mais il existe visiblement aussi un système de distribution des chiens. C’est en tout cas ce qu'ont appris Adahn Clarke et sa famille au cours de vacances dans la province d’Alberta (Canada).

Adahn Clarke, son mari Chris, leur fille et leur chien Murphy aiment partir à l’aventure tous ensemble. Durant l’été 2024, ils ont choisi de s’installer dans un camping pour pouvoir explorer la province d’Alberta. Mais c’était sans compter sur le destin qui a décidé de leur jouer 2 petits tours… Au cours d’une balade, la petite fille du couple trouve un joli rocher rose et décide d’y faire un vœu. “Elle m'a dit qu'elle souhaitait avoir un nouveau chien”, a révélé Adahn Clarke auprès de la rédaction de The Dodo. Contre toute attente, ce vœu a très rapidement été exaucé…

© @astraeaart / TikTok

De retour au camping, la petite famille a été chaleureusement accueillie par une chienne très douce et amicale. Rapidement, cette dernière s’est liée d’amitié avec Murphy et a commencé à passer de plus en plus de temps auprès de la famille. “Elle dormait sous notre caravane, (...) sur le tapis à l’extérieur de notre caravane, sur notre table de pique-nique”, s’est souvenue Adahn. Malgré leurs recherches, Adahn et son mari ne sont pas parvenus à trouver les propriétaires de la boule de poils, surnommée Sunny par leurs soins. Puis, un soir, alors que toute la tribu était au coin du feu, la chienne s’est mise à aboyer et s’est précipitée sous la remorque. En la suivant, Chris a alors découvert un minuscule chiot brun et blanc qui gémissait de peur. Le coup de foudre a été immédiat…

Une rencontre écrite

“Je ne l'avais jamais vu tomber amoureux d'un chien comme il est tombé amoureux de ce chiot”, a déclaré sa compagne avant d’ajouter : “Le chiot était tellement câlin, comme s'il se blottissait dans nos pulls et ne voulait plus partir.” Malheureusement, les vacances arrivant doucement à leur terme, le couple est donc de nouveau parti à la recherche des propriétaires de Sunny et du chiot. Après de longues heures à discuter avec les autres campeurs et à échanger sur les réseaux sociaux, ils ont fini par retrouver d’où venaient les 2 adorables toutous et ont obtenu l’autorisation de les adopter officiellement.

En rentrant à la caravane en compagnie de Sunny et du chiot baptisée Suzie, leur fille a explosé de joie. “Je ne l'avais jamais vue pleurer de joie auparavant, mais c'était vraiment un moment magique pour elle”, se souvient la mère de famille. Conclusion : les voeux se réalisent parfois plutôt 2 fois qu’une !