Une femme simule une agression et découvre jusqu’où son chien est prêt à aller pour elle (vidéo)

Cosmo, un adorable Golden Retriever au pelage roux, comptabilise près de 23 mille abonnés sur les réseaux sociaux. Celles-ci adorent suivre ses aventures avec sa propriétaire, de qui il semble très proche. Dans une vidéo récente, la femme a d'ailleurs souhaité tester la loyauté de son toutou et n'a pas été déçue.

Parmi les choses que le quadrupède affectionne beaucoup, il y a la nourriture et sa maîtresse. Cette dernière espérait toutefois qu'il aimerait un peu plus que ses repas et a élaboré une mise en scène pour en avoir le cœur net.

@cosmo.the.retriever / Instagram

Une réaction inattendue

Il est vrai que nos animaux nous aiment beaucoup, mais face à la nourriture, ils ont parfois bien du mal à résister. La propriétaire de Cosmo a donc souhaité savoir s’il la choisirait face à ses croquettes. Dans une vidéo postée sur Instagram et relayée par Yahoo Life, le Golden s’apprête à dévorer son repas qui vient d’être servi.

Au même moment, sa maîtresse recule et un intrus fait irruption dans la pièce. Il s’agit bien sûr d’une mise en scène pour laquelle un homme a été missionné. Celui-ci commence à saisir violemment la femme, ce qui fait tout de suite réagir Cosmo. Il n’est pas question d’abandonner sa maîtresse, ses croquettes attendront ! Le chien se met alors à défendre sa propriétaire jusqu’à ce qu’il parvienne à faire fuir l’individu. Puis, il retourne manger une fois sa mission accomplie.

La maîtresse du toutou a indiqué qu’elle ne s’attendait pas à cette réaction de sa part. A priori, les internautes non plus : « C'est la seule vidéo que j'ai vue où le chien a protégé sa maman au lieu de manger », écrivait une personne ; « C'est le seul chien qui a réussi ce test », plaisantait quelqu’un d’autre. Effectivement, l’humaine de Cosmo ne peut plus douter de sa loyauté !