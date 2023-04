Une chatte errante choisit un magasin au hasard et y entre en miaulant pour changer de vie

Une chatte errante a été recueillie, soignée et même adoptée après avoir attiré l’attention des employés d’une grande surface. Un récit rapporté par Love Meow.

Le félin à la robe tigrée avait décidé d’entrer dans un magasin, espérant y trouver l’aide dont elle avait grand besoin. Elle s’était mise à miauler pour qu’on la remarque. Maigre, affamée et visiblement à bout de forces après n’avoir connu que la survie dans les rues, elle était bien décidée à commencer un tout nouveau chapitre dans sa vie.

Le personnel de l’établissement a pu constater d’emblée à quel point elle était amicale. Elle n’avait pas du tout peur des humains et s’est même approchée pour se frotter contre eux et réclamer des caresses.



Andrea Christian / Instagram

Ses amis du jour ne l’avaient jamais vue auparavant dans le secteur. Ils ont contacté Andrea Christian, bénévole à St. Francis Animal Rescue, association basée à Tampa dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis).

Elle est venue chercher la chatte pour l’emmener à la clinique vétérinaire Family Animal Hospital, où le Dr Anna Bannon l’a dûment examinée. Figgy – c’est ainsi que ses bienfaiteurs l’ont appelée – avait perdu ses poils en divers endroits du corps. Le problème « s'est avéré être une infection cutanée due à une infestation de puces », indique la vétérinaire.



Andrea Christian / Instagram

Nouveau nom, nouvelle maison et nouvelle vie

Figgy a ensuite été confiée à Sam, mère d’accueil bénévole. Elle l’a soignée et choyée pendant 3 mois. Grâce à elle, aux traitements et à la savoureuse nourriture à laquelle la chatte a eu droit, celle-ci a repris du poids et son poil a repoussé.



Andrea Christian / Instagram

Elle était en pleine forme et désormais prête pour l’adoption. C’est ainsi qu’elle a fait la connaissance de Sophie, qui lui a rendu visite pour voir si le courant aller passer entre elles. Figgy est immédiatement allée vers elle et a sauté sur ses genoux pour un câlin.



Andrea Christian / Instagram

« C’était l’amour au premier regard pour ces 2 belles amies », raconte Andrea Christian. Figgy s’appelle maintenant Lulu et mène une vie des plus heureuse au sein de sa nouvelle famille.

Andrea Christian / Instagram