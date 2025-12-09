Un couple adopte 2 vieux chats délaissés au refuge et partage son expérience pour inspirer les futurs adoptants (vidéo)

Ces 2 chats âgés dont personne ne voulait ont démarré un nouveau chapitre de leur vie grâce à un couple sensible à leur cause. Leur initiative va même plus loin puisqu’à travers cette adoption, Katie Carroll et Mark Lappin espèrent que d’autres personnes en feront de même.

Nicki, la chatte âgée de 14 ans et son acolyte Bailey ont rejoint le foyer de ces habitants de Caroline du Nord (États-Unis) ensemble. Cet accueil a été une vraie chance pour ces chats délaissés qui manquaient de confiance en eux. La transformation de Nicki, la plus timide du duo, a été particulièrement impressionnante.

@nicki_purrs / TikTok

Une visite déterminante

Katie et son conjoint ont fait face à l’évidence de cette double adoption. La jeune femme de 28 ans a été littéralement conquise par ce duo. Nicki et Bailey ont rejoint son foyer. Katie expliquait à Newsweek : « Au début, Bailey était beaucoup plus amicale et plus extravertie ». La dynamique de la famille a changé lorsque l’une des 2 chattes a disparu.

@nicki_purrs / TikTok

« Nicki a commencé à nous montrer sa personnalité »

Réservée, Nicki trouvait refuge sur le lit de ses propriétaires la plupart du temps. Lorsque Bailey est morte de vieillesse, Nicki a pris un peu plus de place. Ce changement s’est remarqué à travers une évolution de son comportement : « Elle a commencé à sauter sur mon bureau pendant que je travaillais pour montrer son énergie, pour miauler et bavarder », se souvient Katie. Cette dernière n’a jamais perdu patience car cette évolution s’est produite « 1 an et demi après l’avoir adoptée ».

@nicki_purrs / TikTok

« La vie et l’âme du lieu »

La place de Nicki, désormais âgée de 16 ans, n’est plus tout à fait la même. Ses journées, elle les passe entre le lit, où elle se repose, le bureau, où elle bronze au soleil. Elle ne refuse jamais une friandise. Méconnaissable, la chatte : « adore avoir beaucoup d’animaux de compagnie et se gratter le menton. Elle miaule sur vous quand elle veut une friandise ou de l’attention. Elle est vraiment une diva et la reine de la maison maintenant ».

Partager pour inspirer

C’est sur son compte TikTok que Katie a choisi de partager son expérience. Les abonnés sont au rendez-vous depuis le début. L’idée de l’Américaine et de son conjoint est de montrer que l’adoption d’un chat sénior est une magnifique expérience, pleine de surprises. La star du compte, Nicki, est une parfaite ambassadrice de cette idée altruiste.