Tremblant de tout son corps à son arrivée, ce chaton minuscule a trouvé le réconfort auprès d'une grande sœur qui lui ressemble parfaitement (vidéo)

Lorsqu’un très jeune chaton fragile franchit le seuil d’un foyer pas tout à fait comme les autres, chaque rencontre peut tout changer. Entre douceur, patience et petites pattes tremblantes, l’histoire de Pearl, partagée sur les réseaux sociaux, a attendri de nombreux internautes.

Emily est mère d’accueil bénévole pour chatons en difficulté. Elle vit à Ottawa, au Canada, et est aussi la propriétaire d’une adorable chatte à la démarche chancelante, répondant au nom de Bambi. Nous vous avions d’ailleurs déjà parlé de cette dernière dans un précédent article, alors que sa maîtresse l’avait équipée d’un micro pour une journée.

Bambi est atteinte d’hypoplasie cérébelleuse, d’où ses tremblements qui n’affectent cependant pas sa qualité de vie.

Figure incontournable de ce foyer chaleureux, sa “bénédiction” est indispensable à chaque fois que son humaine accueille un petit congénère en quête d’un nouveau départ. C’est ainsi que Bambi et Emily ont récemment souhaité la bienvenue à Pearl, très jeune féline découverte dans une ferme.

A 6 semaines, Pearl est particulièrement petite pour son âge. Elle tremble, tout comme Bambi, et l’on peut s’en rendre compte d’une vidéo mise en ligne le 15 janvier 2026 sur le compte TikTok “@bambi.jerrythepanda” et relayée par Parade Pets . La voici :

This is Pearl. She was found on a farm, at just 6 weeks old, extra tiny for her age, and a little wobbly. She's very small for her age and still getting stronger every day. Because she's so tiny right now, as she grows we'll be able to better assess how her wobbliness affects her long term. For now, she's safe, supported, and exactly where she needs to be. Pearl is in foster care with @Heidi's Kitty Haven

Les tremblements étaient particulièrement intenses au moment de son arrivée, très certainement accentués par la peur du moment et le changement d’environnement. Cependant, ils sont devenus nettement moins marqués par la suite.



@bambi.jerrythepanda / TikTok

Hypoplasie cérébelleuse pour Pearl ? Verdict dans quelque semaines

Emily a précisé que Pearl était encore trop jeune pour subir les examens permettant de confirmer l’hypoplasie cérébelleuse. Elle doit encore grandir un peu avant cela. En attendant, elle continue de recevoir soins et attention au sein de cette famille d’accueil où elle est entourée d’affection.

Quant à Bambi, elle prend toujours son rôle de grande sœur très au sérieux, tout en poursuivant ses expériences inédites. Après avoir été dotée d’un micro, elle a récemment porté une caméra et ainsi offert un aperçu de son quotidien. Voici la vidéo compilant les meilleurs moments filmés par cette chatte :

