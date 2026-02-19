Trouvée gravement blessée dans la rue, cette chatte errante découvre une vie remplie d’amour à des milliers de kilomètres de son île natale

Little Mia est une chatte pas comme les autres qui a déjà beaucoup souffert dans sa vie. Née dans les rues du Sri Lanka, elle a failli perdre la vie à cause de blessures graves et de conditions de vie difficiles. Mais sa chance a heureusement tourné le jour où une amoureuse des animaux l’a trouvée et a décidé de la sauver sans hésiter.

Au Sri Lanka, de nombreux chiens et chats errants doivent survivre seuls dans des conditions très difficiles. Sans accès régulier à la nourriture ni à des soins vétérinaires, beaucoup souffrent de malnutrition, de maladies ou de blessures. Chaque jour est un combat pour trouver de quoi se nourrir et rester en vie. C’était le cas de Little Mia, une chatte gravement blessée qui a eu la chance d’être secourue à temps.

Du calvaire à l’espoir

Née dans les rues du Sri Lanka, la minette tricolore souffrait d’une plaie profonde au cou et semblait n’avoir que très peu de chances de survie. Heureusement, Katharina, une militante dévouée pour les droits des animaux et responsable d’un refuge local, l’a trouvée et l’a recueillie immédiatement.

© Michelle Missbauer

Avec patience et amour, elle a soigné Mia jusqu’à sa complète guérison. « Elle a accompli de véritables miracles », a confié Michelle Missbauer, sa nouvelle maman, à TAG24.

En découvrant l’histoire de cette petite chatte errante, Michelle a tout de suite voulu lui offrir une nouvelle vie. C’est de cette manière que Mia a entrepris un long voyage vers sa nouvelle maison à Vienne, en Autriche.

Accompagnée d’un bénévole du Sri Lanka, elle a parcouru des milliers de kilomètres jusqu’à à l’aéroport de Vienne-Schwechat, où sa nouvelle propriétaire l’attendait. Pour Michelle, ce moment restera à jamais gravé dans sa mémoire ! Elle s’est tout de suite sentie très reconnaissante envers ceux qui lui avaient permis d’adopter Mia.

© Michelle Missbauer

Une nouvelle vie en Autriche

Mia commençait à découvrir un tout nouvel environnement quand, peu de temps après son arrivée, sa maîtresse a reçu une nouvelle bouleversante qui a changé le cours des événements.

« Malheureusement, les analyses rénales de Little Mia ont révélé un taux très bas, de façon totalement inattendue, lors de sa première visite chez le vétérinaire à Vienne », a expliqué Michelle.

© Michelle Missbauer

Afin de couvrir les soins vétérinaires réguliers nécessaires à l’insuffisance rénale de Mia, Michelle a ouvert une page de dons sur GoFundMe, où elle partage l’histoire de cette « petite âme qui n’avait presque plus aucune chance ». Son objectif a rapidement été atteint, ce qui a réjoui Michelle.

© Michelle Missbauer

Aujourd’hui, malgré ses problèmes de santé, Mia mène une vie de rêve : elle découvre le monde lors de promenades avec sa maîtresse, profite d’un foyer sécurisant et rempli d’affection, et s’épanouit pleinement. Après tant d’épreuves, Mia connaît enfin le bonheur qu’elle mérite !