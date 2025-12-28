Déterminée à sauver la vie de 6 chatons orphelins et âgés de 4 jours, une bénévole devient leur maman de substitution

6 chatons, âgés de quelques jours seulement, ont été trouvés sans leur mère. Livrés à eux-mêmes, ils doivent leur survie à une bénévole au grand cœur, qui s’est constituée famille d’accueil. Malgré la charge de travail importante, la bonne samaritaine n’a jamais abandonné et a comblé tous les besoins de ses petits protégés.

Certaines personnes font tout leur possible pour sauver les animaux. Lorsque 6 chatons minuscules, âgés de 4 jours, ont été amenés dans un refuge américain sans leur maman, l’association Tails High s’est immédiatement mise en quête d’une famille d’accueil.

Le jour même de leur arrivée, les boules de poils ont ainsi été confiées à Penny Richards, qui s’est proposée de les accueillir. Installés au chaud dans une couveuse, les petits orphelins ont commencé à se détendre. Comme l’indique Love Meow, ils ont tous reçu le nom d’un personnage de l’Histoire sans fin.

© Penny Richards

« Ils ne se quittent jamais »

Grâce au dévouement de leur bienfaitrice, les chatons n’ont jamais manqué de rien. Penny les emmenait même sur son lieu de travail pour pouvoir les biberonner !

Au sein de leur nid douillet, les jeunes félins ont pu grandir dans des conditions optimales et révéler leur véritable personnalité. Au bout de plusieurs semaines, ils sont devenus de véritables boules d’énergie et ont commencé à utiliser la litière. Leur activité préférée ? Jouer ! « Je pourrais les regarder pendant des heures », confie Penny.

© Penny Richards

Après s’être bien dépensés, les chatons ont pris l’habitude de se blottir les uns contre les autres et de savourer une sieste collective bien méritée. « On les trouve toujours endormis enlacés, poursuit leur mère d’accueil, ils ne se quittent jamais. »

Ce sont également des compagnons affectueux, qui adorent les séances de câlins avec leur sauveuse, qui est devenue en quelque sorte leur maman de substitution.

© Penny Richards

Prochaine étape ? L’adoption !

Il y a encore quelques semaines, l’avenir de ces chatons était incertain. Aujourd’hui, ils sont en pleine forme et plus heureux que jamais. Grâce à ce sauvetage, ils passeront leurs premières fêtes de fin d’année dans une maison chaleureuse et aimante.

Lorsqu’ils seront prêts, l’association Tails High les proposera à l’adoption. Les petites boules de poils commenceront la nouvelle année avec le cœur rempli d’espoir, et un objectif précis : mettre la patte sur la famille de leurs rêves.

© Penny Richards