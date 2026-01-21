Borgne et résiliente, cette chatte qui a veillé sur ses 7 chatons malgré son état alarmant est devenue un soutien essentiel pour d'autres mamans

Callie a été sauvée d’une situation difficile avec ses 7 chatons. Prise en charge par l’association Alliance for Responsible Pet Ownership (ARPO), la chatte a bénéficié de nombreux soins en raison de son état catastrophique. Grâce à ce sauvetage, toute la petite famille féline se porte bien désormais et savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte.

Il y a quelques mois, l’ARPO a recueilli une chatte et ses 7 chatons en détresse. La maman, nommée affectueusement Callie, souffrait de blessures graves et avait perdu un œil. Malgré son état alarmant, elle n’avait jamais cessé de s’occuper de ses petits.

Sauvée et soignée, Callie a été placée en famille d’accueil avec sa portée, chez une bénévole répondant au nom de Lori White. Bien qu’elle ait traversé des épreuves difficiles, la boule de poils restait incroyablement affectueuse et amicale.

© Lori White

« C’est une si bonne maman »

Au sein de son nouveau nid douillet, Callie a pu contempler ses chatons grandir dans des conditions optimales. Attentive à leur bien-être, elle a toujours veillé à ce qu’ils reçoivent énormément d’amour et de soins.

© Lori White

« C'est une si bonne maman, mais je suis contente que ce soit sa dernière portée », confie Lori. En effet, Callie a par la suite été stérilisée. Ses chatons le seront également, lorsqu’ils seront suffisamment âgés.

Comme le rapporte Love Meow, Callie a eu un parcours « extraordinaire ». La chatte a survécu à de nombreuses blessures sérieuses, mais a recouvré une santé parfaite et réussi à élever 7 chatons, qui ont été proposés à l’adoption.

© Lori White

Une nouvelle vie

Comme ses petits, Callie rêvait d’une famille à elle. Une thérapeute en périnatalité du nom de Katie a découvert son histoire et a ressenti le coup de foudre. « Elle a été admirative de sa force et de sa résilience et a voulu utiliser son histoire pour montrer aux jeunes mamans comment surmonter les épreuves et en ressortir plus fortes », déclare l’ARPO.

© @katietheperinataltherapist

Adoptée par Katie, la chatte borgne et résiliente s’est rapidement adaptée à sa nouvelle vie. Elle est devenue l’assistante de son adoptante, et a commencé à la suivre durant les séances de thérapie. « Elle a beaucoup de succès auprès des patientes, et elle est adorée chez nous. Elle participe à presque toutes mes séances […] », souligne Katie.

Heureuse et aimée, Callie profite de chaque jour qui passe sans penser au lendemain, tout en marquant la vie de toutes les personnes ayant la chance de croiser son chemin.

© @katietheperinataltherapist