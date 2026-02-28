Restée toute petite après de graves maladies, cette courageuse chatte tigrée charme définitivement sa famille d'adoption

Amenée au refuge Craven Pamlico Animal Services en Caroline du Nord (États-Unis), une famille composée d’une chatte et 7 chatons espérait prendre un nouveau départ. Alors que l’un d’eux n’a malheureusement pas survécu, car il était trop malade, l’une des frêles chatonnes a été soignée par les bénévoles et est désormais une petite chatte en bonne santé qui a trouvé sa famille pour la vie.

C’est au cours de l’été dernier que cette chatte et ses petits ont été recueillis par le refuge de Craven Pamlico Animal Services, situé en Caroline du Nord (États-Unis). Alors que 2 d’entre eux, tout juste âgés de 2 semaines, étaient chétifs et malades, Michele, une membre du refuge qui s’occupe des chatons, a très vite trouvé une famille pour la maman et 5 de ses petits. Pour les deux derniers, cela fut plus compliqué. Hélas, l’une des chatonnes malades est décédée de ses problèmes gastriques. En revanche, pour la petite dernière, une petite chatte tigrée aux pattes blanches, le destin s’avérait tout autre.

catsofnewbern / Instagram

Un dur combat

Grâce à des soins spécialisés et à l’attention de Michele, intervenue pour aider la petite chatte désormais baptisée Bedhead, sa santé s’est améliorée au fil du temps. Bedhead s’accrochait à la vie et semblait refuser d’abandonner. Si bien qu'après un traitement contre ses problèmes gastriques, la petite a fini par guérir.

Love Meow, qui a relayé cette histoire, expliquait que peu de temps après, malheureusement, Bedhead a développé la teigne. Il lui a fallu plusieurs semaines pour s’en remettre, grâce à des bains médicamenteux et un traitement oral.

« Elle semblait avoir perdu toute sa fourrure du jour au lendemain. Sa fourrure avait disparu, mais ses poils en bataille étaient toujours là. » confiait Michele au média.

catsofnewbern / Instagram

Un traitement efficace qui a duré 6 semaines

Peu à peu, sa fourrure a repoussé, laissant place à de nouvelles nuances dans son pelage tigré, et offrant la possibilité à Bedhead de révéler son véritable caractère. Énergique et bavarde, elle découvrait enfin le monde qui l’entourait. Pourtant, en dépit des bons soins, la chatte est restée plus petite que la normale. En famille d’accueil, elle a pu évoluer avec des chatons de son âge qui faisaient deux fois sa taille, mais cela ne l’empêchait pas de s’épanouir et de prendre du poids.

D’un tempérament amical avec tous les chats qu'elle côtoyait, elle s’est liée d’amitié avec Glacier, un autre félin vivant sous le toit de sa famille d’accueil.

Âgée de 5 mois, Bedhead était une jeune chatte magnifique et au tempérament affirmé, qui pouvait enfin être proposée à l’adoption.

catsofnewbern / Instagram

Une rencontre qui change tout

Michele était décidée à lui trouver le foyer idéal, et cela est arrivé fin janvier. En visite à la nurserie du refuge pour voir un chaton qu’elle souhaitait adopter, Emily, une future adoptante, a croisé la route de Bedhead.

A lire aussi : Allergique aux chats, il conduit avec un masque et traverse le pays sur 700 kilomètres pour ramener un félin perdu à sa famille

« Vous savez comment les chatons choisissent leur maître. Un seul regard de Bedhead a suffi pour qu'Emily tombe sous le charme », précisait Michele. « Je ne me suis pas précipitée pour lui trouver une famille et j'ai attendu celle qui lui conviendrait le mieux, et cela a fonctionné. »

Aujourd’hui, Bedhead profite de sa nouvelle vie au sein de son foyer, où elle a très vite su s’intégrer. « Sa famille pour toujours l'aime énormément. Elle a une petite sœur chaton nommée Snow et des frères humains qui adorent la prendre dans leurs bras et la câliner. »

Grâce à des soins, à la volonté de Michele, et à sa résilience, Bedhead, le chaton fragile, est devenue une magnifique chatte même si elle est restée petite.