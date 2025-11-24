« Les animaux comprennent mieux qu'on ne le pense », une chatte fait ses adieux à sa meilleure amie partie trop tôt (vidéo)

Quand un animal s’en va, la douleur est immense pour son humain, mais aussi pour ses congénères. Une jeune femme a récemment partagé sur TikTok la réaction bouleversante de sa chatte après la perte de sa meilleure amie féline. Une vidéo d’une grande tendresse, qui témoigne une fois de plus de la profondeur des émotions que peuvent ressentir nos compagnons à 4 pattes.

Alyssa Redwine est propriétaire de 2 chattes et vit en Californie (Etats-Unis) Elle a récemment partagé une vidéo particulièrement poignante, ayant ses amies félines pour protagonistes, sur son compte TikTok “@alyssaredwine”.

Alyssa Redwine a vécu l’épreuve que toute personne ayant un animal de compagnie redoute, le décès de ce dernier en l’occurrence. L’épreuve est douloureuse pour elle, mais aussi pour son autre compagne à fourrure, dont elle était la meilleure amie.

Dans la séquence en question, que relaie Newsweek , Sis, chatte à la robe tigrée, se penchait sur le corps sans vie de Mama, qu’elle touchait et reniflait avant de reculer pour s’asseoir. Comme si elle venait de comprendre ce qui se passait et lui faisait ses adieux.

Mise en ligne le 19 octobre 2025, la vidéo a généré plus de 900 000 vues sur le réseau social. La voici :

“Le chagrin, c’est de voir sa chatte dire au revoir à sa meilleure amie pour la dernière fois. Les animaux comprennent mieux qu'on ne le pense”, peut-on lire en guise de texte incrusté.

Alyssa Redwine précise en légende que Mama est décédée le matin-même dans ses bras. “Nous avons toutes les 2 perdu notre meilleure amie aujourd'hui, elle nous manquera toujours”, a-t-elle ajouté.



@alyssaredwine / TikTok

A lire aussi : "Merci pour tous ces sourires", Maru, célèbre chat du Guinness des records, connu pour rentrer dans n’importe quel contenant, est décédé à 18 ans

“Je l'ai tenue dans mes bras pendant qu’elle s’en allait”

La Californienne de 29 ans avait recueilli Mama en 2019 alors que cette dernière était gestante. Elle avait ensuite trouvé des familles aimantes à tous ses chatons, avant de prendre la décision de l’adopter. Sis faisait déjà partie de la maisonnée, étant plus âgée qu’elle d’un an. Les 2 chattes s’étaient vite attachées l’une à l’autre.

“Mama est décédée subitement et de façon inattendue, raconte Alyssa Redwine à Newsweek. Elle semblait en parfaite santé ce matin-là, joueuse et affectueuse comme d'habitude, puis elle s'est effondrée à la maison. Je l'ai tenue dans mes bras pendant qu’elle s’en allait.”