Son chat disparu 2 mois plus tôt, elle tombe sur des photos familières sur le site d'un refuge situé à 3 heures de route

Une chatte âgée a retrouvé sa famille qui l’avait perdue de vue 2 mois plus tôt et ne pensait plus la revoir, rapportait Midland Daily News.

Rebecca Stothard est la fille de la propriétaire de Coco, chatte de 15 ans. Même si elles ne vivent plus sous le même toit, la jeune femme est restée très attachée au félin. Elle avait, en effet, emménagé à Gobles dans le Michigan, tandis que l’animal était resté chez sa mère à Midland, à plus de 250 kilomètres de là.

La chatte avait disparu en octobre dernier, avant d’être retrouvée peu après par une passante qui l’avait emmenée au refuge de la Humane Society of Midland County à East Ashman, toujours dans le Michigan.

N’étant pas identifiée, le personnel de la structure d’accueil ne pouvait pas retrouver ses propriétaires. Il l’a donc gardée, puis le délai de 7 jours au cours duquel ses détenteurs pouvaient venir la réclamer avant sa mise à l’adoption était écoulé. Néanmoins, elle n’avait intéressé aucun visiteur. Comme c’est souvent le cas, hélas, avec les chats séniors.

Là, en revanche, c’était une bonne chose, car elle avait déjà une famille. Une famille chagrinée et persuadée qu’elle n’avait pas survécu.

Mimsy était en fait Coco

Rebecca Stothard n’a tout de même pas baissé les bras et a continué de la chercher. C’est ainsi qu’elle a vu, sur le site de la Humane Society of Midland County, les photos d’une chatte ressemblant à Coco, mais nommée Mimsy. Elle a contacté le refuge et confirmé qu’il s’agissait bien de Coco grâce à des marques distinctives sur son pelage.

Le mardi 6 décembre, Rebecca Stothard a effectué les 3 heures de route pour retrouver la chatte. Elle était émue aux larmes en la revoyant enfin pour la première fois depuis de longues semaines.



Humane Society of Midland County / Facebook

L’examen vétérinaire fait sur Coco a révélé qu’elle souffrait d’une maladie thyroïdienne nécessitant un traitement. Rebecca Stothard a donc décidé de la ramener chez elle pour pouvoir la soigner et s’occuper d’elle, sa mère ne pouvant le faire.

Beth Wellman, directrice du refuge, est ravie que Coco ait retrouvé sa famille. Elle souligne toutefois l’importance de l’identification, qui aurait accéléré le retour de cette chatte auprès des siens.