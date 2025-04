Ce chat faisant sa sieste dans un arbre ne voit aucun inconvénient à ce qu'un oiseau pioche dans son pelage pour faire son nid (vidéo)

Que le sommeil d’un chat ne soit pas perturbé par la proximité d’un oiseau très actif, ce n’est déjà pas anodin. Si le volatile se sent, en plus, tellement en sécurité en présence d’un potentiel prédateur pour lui prendre ses poils le plus tranquillement du monde, alors on a la certitude d’assister à une scène hors du commun. C’est précisément ce que la propriétaire du félin a filmé.