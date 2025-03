Une chatte devenue grande sœur n'a désormais plus d'yeux que pour son petit protégé à qui elle apprend les bases de la vie féline (vidéo)

Le rôle de grande sœur va si bien à Sprinkle. Il faut dire que cette chatte avait grand besoin d’un ami, et l’arrivée de Boots n’a fait qu’accentuer son bonheur.

Sprinkle avait déjà tout pour être heureuse. Cette chatte de race Sibérien qui habite New York n’a jamais manqué de rien, ses propriétaires ont toujours été à ses petits soins et à l’écoute de ses moindres besoins.

La vie de cette féline à la douceur hors du commun et possédant une magnifique fourrure tigrée était donc quasi parfaite. A un tout petit détail près ; elle commençait à se sentir un peu seule.

Sa famille a longtemps réfléchi au moyen de l’aider à surmonter ce sentiment de solitude et a fini par prendre la décision d’adopter un chaton. C’est ainsi que son jeune congénère Boots est arrivé dans cette maison où, jusque-là, Sprinkle était le seul animal de compagnie et au centre de toutes les attentions.

Comment la chatte allait-elle réagir à la présence d’un autre minet dans son « royaume » ? Elle et Boots allaient-ils s’entendre ou, au contraire, s’éviter, voire se détester ? Malgré le caractère amical et doux de l’aînée, ses humains ne pouvaient pas prévoir avec exactitude l’attitude qu’elle allait avoir à l’égard du nouveau venu.

Il n’y avait qu’un seul moyen d’avoir les réponses à toutes leurs interrogations, et ils n’ont pas été déçus du résultat. Dès qu’ils ont fait connaissance, les 2 chats se sont entendus et même adorés. Sprinkle et Boots sont très vite devenus inséparables.



sprinklethesiberian / Instagram

« Chaque chat mérite d’avoir un meilleur ami »

La première est ravie d’endosser le rôle de grande sœur, se montrant bienveillante et attentionnée envers le chaton. Boots, lui, n’est pas mécontent de pouvoir compter sur la protection et la gentillesse de Sprinkle. En outre, à son contact, il apprend les bases de la vie de chat et s’épanouit totalement.

Des repas aux siestes, en passant par les interminables séances de jeux et la toilette, Sprinkle et Boots font absolument tout ensemble. Leurs propriétaires sont heureux d’être aux premières loges pour voir cette merveilleuse complicité se développer et se renforcer de jour en jour.

« Chaque chat mérite d’avoir un meilleur ami », peut-on lire dans la légende accompagnant une vidéo compilant quelques uns de ces moments de tendresse partagés. Une séquence publiée sur le compte Instagram consacré à Boots et Sprinkle et que relaie Parade Pets. La voici :

