Déterminée à en finir avec l’errance, une chatte de 5 mois tente sa chance auprès d’une famille et touche le gros lot

Alors qu’elle rentrait chez elle dans la nuit, Shannon a aperçu une jeune chatte maigre et seule devant sa maison. Déterminée à en finir avec la vie d’errance, la va-nu-pattes à miauler de toutes ses forces pour obtenir de l’aide et l’a suivie.

Il était très tard, quand Shannon est arrivée chez elle. Ce soir-là, elle est tombée nez à museau avec une jeune chatte maigre au pelage gris et blanc. Cette dernière s’est précipitée vers elle en miaulant à pleins poumons, dès qu’elle a ouvert la portière de sa voiture. Après avoir essayé de grimper à l’intérieur, l’animal l’a naturellement suivi jusqu’à sa porte d’entrée en continuant de crier.

« Shannon n'a jamais vu un chat aussi effrayé », a déclaré Donna, une sauveteuse d’animaux, à la rédaction de Love Meow. La bonne samaritaine a gardé la boule de poils en sécurité pour la nuit, puis a demandé de l’aide à Donna. Celle-ci l’a emmenée chez le vétérinaire, qui a estimé son âge à 5 mois. Tout le monde s’accorde à dire que la va-nu-pattes, baptisée Star Diamond, a été abandonnée.

Un lien précieux

Après avoir été soignée et mise en règle, Star Diamond est retournée chez Shannon. La petite-fille de la bonne samaritaine, nommée Autumn, l’attendait à bras ouverts. La famille a aménagé un petit coin douillet pour la jeune chatte, et lui a offert de délicieux repas pour contenter son estomac affamé. L’ex-va-nu-pattes s’est rapidement adaptée à sa nouvelle vie.

Très vite, l’enfant s’est attaché à cet adorable cœur sur pattes et a annoncé qu’elle voulait « l’élever ». Bienveillante et généreuse, Autumn lui a donné sa peluche préférée. « Elle a dit que même si elles venaient de se rencontrer, elle l’aimait déjà, indique la bonne samaritaine, Star Diamond ne passerait plus jamais une nuit dans la rue. »

Comme le révèle la rédaction de Love Meow, Autumn a commencé à tenir un journal pour documenter chaque moment précieux de la nouvelle vie du chaton. Elle a même dormi à ses côtés pour s’assurer qu'il était à l’aise et en sécurité.

Star Diamond n’aura plus jamais à s’inquiéter

En une semaine, Star Diamond a repris du poids. Désormais, elle a un petit ange gardien dévoué qui veille à ce qu’elle ne souffre plus jamais de la faim.

Pour le plus grand bonheur de tous, Shannon et ses proches ont décidé d’adopter la boule de poils. Elle sera gâtée pour le restant de ses jours, et se blottit chaque nuit contre sa petite humaine préférée.

Le soir de son sauvetage, Star Diamond a frappé à la bonne porte !

