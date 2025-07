Ce chaton « qui ne cherche qu’une chose, être aimé pour ce qu’il est » compte sur vous pour réaliser son rêve

Le malheur ne se soucie guère de l’âge de ses victimes, et frappe n’importe quand. Pierrot, un chaton âgé de 6 semaines seulement, a surmonté des épreuves terribles dès le premier chapitre de sa vie.

L’animal chétif, qui souffrait en silence, est arrivé à l’association Donne-moi ta patte (Sinceny, Aisne) en tremblant de tout son petit corps. Ses yeux « très abîmés » et « rongés par de douloureux ulcères » avaient grandement besoin d’une attention particulière.

« On imagine à peine ce qu’il a traversé si jeune, confie les bénévoles sur Animaux.fr, la plateforme d’adoption responsable lancée par Woopets, mais avec des soins, beaucoup de patience et une infinie tendresse, Pierrot s’est battu, et il va mieux aujourd’hui. »

Pierrot Race : Européen Âge : 1 mois Localisation : Sinceny (02300) Association : Donne moi ta patte Rencontrer Pierrot

« C’est comme s’il portait des lunettes sales »

Le petit félin à la robe tigrée distingue les formes, ainsi que les mouvements. « Il joue, grimpe, explore, et surtout… il vit, pleinement, poursuivent ses anges gardiens, qui le protègent au creux de leurs ailes depuis son arrivée, comme l’a si joliment dit notre vétérinaire, "Pierrot voit, mais c’est comme s’il portait des lunettes sales". »

Aujourd’hui, la boule de poils ne nécessite d'aucun traitement médical spécifique, malgré sa vision réduite ; et est mis en règle par l’association (primovacciné, déparasité, etc.). C’est un chaton qui bénéficie d’une bonne santé ! Compagnon de vie charmant et agréable, il aime les câlins, les jeux, mais aussi les siestes dans les coins les plus douillets.

Selon ses bienfaiteurs, Pierrot « ne cherche qu’une chose : être aimé pour ce qu’il est ». Leur plus grand souhait ? Que ce jeune chat, qui a toute la vie devant lui, mette la patte sur la famille de ses rêves.

© Association Donne-moi ta patte / Animaux.fr

« Nous savons que certains chercheront le "chaton parfait". Mais ceux qui regarderont avec le cœur verront en Pierrot un petit trésor de courage et de douceur, poursuivent les bénévoles, il mérite, lui aussi, de grandir dans un foyer aimant, entouré d’attention et de chaleur humaine. »

Ces derniers précisent que leur petit protégé devra vivre uniquement en intérieur ; et qu’il est sociable aussi bien avec les humains que les autres animaux. Un cœur à prendre, qui attend patiemment de faire votre connaissance !

Retrouvez de plus amples informations (compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Donne-moi ta patte sur l’annonce Animaux.fr de Pierrot.