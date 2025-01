Un chaton de 6 semaines anormalement petit obtient une chance de vivre une vie meilleure

À son arrivée à Greenpoint Cats, Puppet – alors âgé de 6 semaines – avait la taille d’un chaton de 2 semaines seulement, en raison d’un retard de croissance. Grâce à l'amour et aux soins prodigués par ses bienfaiteurs, la petite boule de poils s’épanouit aujourd’hui. Elle a non seulement trouvé son meilleur ami pour la vie, mais aussi la famille de ses rêves !

À la suite d’un sauvetage, Greenpoint Cats a pris en charge une chatte et ses 2 chatons. L’un d’eux, nommé Puppet, était anormalement petit et nécessitait des soins spéciaux. « Il avait la taille d'un chaton de 2 semaines (en raison d'un retard de croissance), explique l’organisme, malgré sa petite taille, il avait beaucoup d’énergie et voulait juste être grand et fort comme son frère. »

Afin de recevoir des soins de qualité 24 heures sur 24, Puppet a été admis dans une clinique vétérinaire. Dans un premier temps, ses soigneurs l’ont installé dans une couveuse. Grâce au dévouement de ses bienfaiteurs, le jeune félin a eu la vie sauve ! Un mois après son admission, il a réussi à dépasser la barre des 500 g.

© Greenpoint Cats

Puppet a rencontré son âme sœur

Pendant ce temps, Marionnette (sa mère) et Moppet (son frère) savouraient ensemble la seconde chance qui leur a été offerte.

Inséparables, les 2 chats ont été adoptés par la même famille et vivent désormais la meilleure des vies !

© Greenpoint Cats

Lorsque Puppet a été remis sur patte, il a été placé dans un foyer d’accueil où il a rencontré un autre jeune félin, Pop, qui avait grand besoin d’un compagnon. Les boules de poils adorables se sont parfaitement entendues dès leur première rencontre.

« Ils ne sont pas frères, mais s’adorent profondément », souligne l’association.

© Greenpoint Cats

Un petit chat adopté et plus heureux que jamais

Comme le révèle Love Meow, Puppet et Pop ont mis la patte sur la famille idéale.

Adoptés ensemble, ils continuent leurs pitreries dans un foyer chaleureux, qui leur a promis de les aimer jusqu’à leur dernier souffle.

© Greenpoint Cats

« J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu de nouvelles photos de ce petit avorton mémorable, maintenant adulte, dans sa nouvelle maison avec son meilleur ami, Pop », confie un membre de l’association.

Grâce à ce sauvetage, Puppet a la chance de vivre la plus grande et la plus belle des aventures !

© Greenpoint Cats