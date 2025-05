Afin de proposer des activités variées à ses chats, cette jeune femme redouble d’inventivité en utilisant des objets de cuisine (vidéo)

Tout comme nos amis les chiens, les félins ont autant besoin de dépenses physiques que de dépenses mentales pour s’épanouir pleinement. Herbert et Dave sont 2 adorables minettes qui vivent en Ontario (au Canada) avec leur humaine. Cette dernière ne manque d’ailleurs jamais une occasion de proposer à ses boules de poils diverses activités ludiques qu’elle partage sur son compte TikTok. En septembre 2024, une vidéo a particulièrement plu aux internautes et a même été relayée par plusieurs médias, dont Parade Pets. On peut y voir la belle Herbert s’amuser comme une folle avec des moules à cupcakes en papier. Elle court, saute, se roule au milieu des morceaux de papier et tente de les attraper. Une idée simple et peu coûteuse pour stimuler ses chats et leur offrir une belle séance de jeu !

L’importance des jeux

“Juste un petit rappel amical : l'enrichissement de votre chat n'est pas une tendance. Cela signifie que vous ne devez pas vous contenter de déplacer une chaise de cuisine une seule fois pour lui parce que vous avez vu quelqu'un le faire sur TikTok. Traitez votre chat comme un tout-petit et offrez-lui des jeux sensoriels quotidiens !”, a écrit la jeune femme en légende cette séquence. À ce jour, la vidéo a amassé plus de 3,1 millions de vues et plus de 577 000 likes. Dans les commentaires, les internautes ont été très nombreux à partager eux aussi leurs idées originales de stimulation mentale. “J'ai mis l'escabeau dans le salon pendant que je faisais le ménage et il a trouvé que c'était la meilleure chose qui soit”, a écrit un abonné pendant qu’un autre dévoile une toute autre technique : “Je fais aussi tourner les jouets de mon chat ! Je ne les laisse pas tous dehors en même temps et je les change pour qu'il continue à s'y intéresser”.

© @twoloafladies / TikTok

Des idées peu coûteuses

Sur le compte TikTok qui leur est dédié, on voit régulièrement Herbert et Dave en train de s’amuser avec des objets du quotidien. Preuve, s’il en fallait une, qu'il est possible de s’amuser avec ses chats sans avoir besoin d’acheter des jouets hors de prix. Un peu d’ingéniosité et d’imagination suffisent !

© @twoloafladies / TikTok