"J'ai regardé ça un million de fois", 3 chats curieux sont filmés en plein braquage de soutien-gorge (vidéo)

Les propriétaires de chats le savent bien : nos petits félins ont parfois des tendances kleptomanes. Bouchons de bouteilles, stylos, élastiques à cheveux, pinces à linge… Leur cible dépend souvent de l’humeur du moment. Pour les 3 chats espiègles d’une vidéo TikTok publiée sur le compte de @lunerossee, l’humeur était, semble-t-il, coquine.

Un adorable cambriolage

Dans cette courte publication, le spectateur assiste à une scène cocasse. Tandis qu’un chat regarde avec attention ce qui se passe dans un placard ouvert, on voit apparaître un deuxième félin tenant un soutien-gorge blanc dans sa gueule. Le petit minou avait réussi à se faufiler à l’étage où sa maîtresse range ses sous-vêtements et avait décidé de la cambrioler. On le voit ensuite s’enfuir avec son acolyte, visiblement fier de son trophée. Intrigué, un troisième larron les rejoint, avant de se faire poursuivre par leur propriétaire.

Cette petite vidéo visionnée plus de 8,3 millions de fois sur la plateforme a suscité l’hilarité de nombreux internautes. « J'ai regardé ça un million de fois et je n'arrête pas de rire. », a par exemple assuré l’un des spectateurs.

D’autres ont partagé leur expérience avec leur propre félin : « Le mien avait l'habitude de courir dans la maison avec ma culotte autour de son cou quand nous recevions des invités », a expliqué une internaute. Ce à quoi la propriétaire des 3 voleurs a répondu : « Ils ont appris à ouvrir le placard alors maintenant j'ai peur d'avoir des invités… » Il est vrai que ces petits chenapans peuvent mettre leur propriétaire dans une situation un peu gênante…

La kleptomanie féline : une marque d’affection ?

Les chats sont parfois des petites créatures étranges et il n’est pas toujours évident de comprendre pourquoi ils adorent voler des vêtements sans raison apparente.

Pourtant, comme l’explique Parade Pets, ces larcins auraient bien un sens plus profond. Avez-vous remarqué que ce sont souvent les sous-vêtements (en particulier les chaussettes !) qui sont leurs cibles préférées ? Ce n’est pas un hasard !

Ces objets sont doux, faciles à transporter, mais surtout, ils portent votre odeur, ce qui les apaise et les réconforte. Et puis, il faut dire aussi que c’est amusant de se faufiler dans le placard ou dans le panier à linge ! Ainsi, si votre chat a tendance à voler vos sous-vêtements, il s’agit pour lui à la fois d’une performance amusante, mais peut-être aussi d'une manière de vous montrer à quel point il vous aime.