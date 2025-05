Longtemps délaissé parce qu’il était borgne et âgé, un chat câlin trouve enfin le foyer de ses rêves (vidéo)

Au refuge, tout le monde était convaincu que personne ne voudrait adopter un chat au pelage tigré et blanc parce qu’il était vieux et aveugle d’un œil. Une jeune femme a prouvé qu’il pouvait, au contraire, être l’animal de compagnie parfait.

Ceux qui suivent Brittany Lewis sur TikTok ont davantage l’habitude de découvrir des cosmétiques dans ses vidéos. Il arrive toutefois que la jeune femme partage quelques moments de sa vie comme ce fût le cas dans une publication postée en avril dernier. Brittany y évoque l’adoption de son dernier chat, un félin borgne âgé de 9 ans.

« Ils disaient que personne ne l'adopterait… »

Dans une adorable vidéo, Brittany présente son nouveau compagnon à longues moustaches, un chat au pelage blanc et tigré qui semble être la douceur même. La TikTokeuse explique que personne ne voulait adopter la boule de poils au refuge à cause de ses 2 handicaps : son âge avancé et la cécité d’un de ses yeux. Pourtant, le minou avait tant d’amour à donner ! Brittany a heureusement su voir au-delà de ses problèmes de santé et a tout de suite souhaité l’accueillir chez elle.

« Je voulais un chat câlin, alors je suis allée à la société protectrice des animaux et j'ai trouvé ce petit gars », écrit-elle en légende de sa vidéo. « Ils disaient que personne ne l’adopterait parce qu'il avait 9 ans et était borgne. Il m'aime tellement et ne me quitte jamais ». Comblant sa nouvelle maîtresse de câlins, ce chat âgé avait juste besoin d'une chance !

© @brittanylmakeup / TikTok

Un choix salué par les internautes

La vidéo relayée par PetHelpful a fait chaud au cœur de plusieurs internautes qui ont souhaité féliciter la jeune créatrice de contenus pour l’adoption de cet adorable minou.

Certains d’entre eux ont expliqué qu’ils avaient fait un choix similaire. « Nous avons aussi un chat borgne ! Il a été maltraité et a perdu la vue d'un côté à cause de cela. Malgré ses débuts difficiles, c'était le chat le plus gentil qui soit. C'était la meilleure décision que nous ayons jamais prise », a ainsi expliqué un spectateur dans les commentaires. « Merci de l'avoir adopté – les chats d'âge moyen et les chats plus âgés sont les meilleurs et ont tellement d'amour à donner ! », a ajouté un autre commentateur.

Délaissés à tort dans les refuges, les chats âgés font souvent, en effet, de merveilleux compagnons. Offrez-leur un foyer aimant pour leurs vieux jours et ils vous le rendront au centuple !