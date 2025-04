Soudainement paralysée, cette petite chatte abandonnée par sa famille attend de trouver sa famille pour la vie

Lorsque Sally est tombée malade et s’est retrouvée dans l’incapacité totale de se déplacer, sa famille a décidé de l’abandonner. C’est donc le refuge Austin Pets Alive (APA, situé au Texas) qui a eu la mission de recueillir cette jeune chatte et de trouver la cause de son soudain problème de santé. Transportée d’urgence dans une clinique vétérinaire, Sally a subi toute une batterie d’examens dans le but de déterminer la cause de sa paralysie. Dans un récent entretien accordé à People, le représentant du refuge Luis Sanchez a révélé que l’animal était probablement atteinte d’une PIF — péritonite infectieuse féline — “une maladie autrefois mortelle pour laquelle l'APA a été pionnière dans le traitement, donnant aux chats comme Sally une chance de se battre”.

© Austin Pets Alive

Des séquelles inévitables

Par chance, Sally a reçu son traitement à temps et se remet tout doucement de ses émotions. La maladie a cependant laissé quelques séquelles, comme de l’incontinence, qui devraient s’estomper avec le temps, à condition que la petite femelle soit bien entourée et aidée. “Elle cherche un foyer aimant et patient, prêt à l'aider à se rétablir et à réapprendre à marcher”, a ajouté Luis. Aujourd’hui, Sally va beaucoup mieux. Néanmoins, elle est encore sous traitement et sa famille devra être en mesure de subvenir à ses besoins médicaux. “Elle est restée une semaine à la clinique, puis a été hospitalisée et est à la chatterie depuis le 26 mars. Nous supposons donc que le pronostic est bon pour le moment. Elle termine son dernier traitement mi-avril, et ils en sauront probablement plus d'ici là. Elle a pris beaucoup de médicaments pour des symptômes neurologiques et pour faciliter son hygiène personnelle”, a précisé le bon samaritain.

© Austin Pets Alive

Un avenir meilleur

La petite Sally est d’ores et déjà disponible à l’adoption et son profil est visible sur le site de l’APA. “Elle a un tempérament adorable. Pour l'instant, elle risque d'avoir quelques accidents et d'avoir besoin d'aide pour faire ses besoins”, a conclu Luis avec tendresse. On espère que la jolie chatte tigrée trouvera la famille idéale et ne connaîtra plus jamais le traumatisme de la maladie et de l’abandon…