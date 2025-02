La relation entre son chat Sibérien et son petit ami rendrait presque jalouse cette jeune maman qui documente avec humour son quotidien (vidéo)

Au départ, Giulia était ravie de voir que son compagnon et Piuma s’entendaient à merveille. En réalité, la jeune femme avait offert la chatte de race Sibérien à Marco, mais n’imaginait pas qu’ils deviendraient aussi proches. Au fil du temps, Giulia deviendrait presque jalouse de ce duo qu’elle doit fréquenter au quotidien et qui a une tendance à l’exclusivité.

@turbo_piuma_pila / Instagram

Un coup de foudre qui s’exprime au quotidien

C’est à travers une vidéo postée sur Instagram, et relayée par PetHelpful, que Giulia est revenue sur ces petits instants de vie qu’elle a observés et durant lesquels elle s’est sentie comme « mise à l’écart ». Elle aborde ce pan de sa vie avec beaucoup d’humour, et on imagine aisément que la jeune femme est plutôt attendrie de voir que Marco, son compagnon, est le fan n°1 de Piuma.

Sur les images, ce qui est particulièrement marquant, c’est la tendance exclusive de la chatte, qui maintient sa maîtresse à distance pour profiter à fond de son propriétaire. Elle adresse à plusieurs reprises, que ce soit dans le lit ou sur le canapé, des regards sévères à sa maîtresse pour lui faire comprendre qu’elle n’apprécierait pas être dérangée.

On constate aussi que Piuma suit son maître partout dans la maison et partage ses journées de télétravail. Décidément, Piuma passe sans doute plus de temps avec Marco que Giulia.

Une bonne dose d’humour

Les abonnés Instagram de Giulia ont été très amusés par la vidéo et se montrent compatissants avec la jeune femme qui peut se sentir exclue à certains moments.

La jeune femme a tout de même tenu à rassurer sa communauté en confirmant son approche humoristique. Toute jeune maman, elle a aussi désormais la chance de partager son quotidien avec une petite fille qui la comble de joie et lui apporte beaucoup d’amour.

À travers sa vidéo qui a eu une belle visibilité, Giulia a mis le doigt sur le phénomène qui est plutôt répandu de l’arrivée d’un animal au sein d’un couple. Cet accueil nécessite souvent des réajustements. Certains animaux pourront partager leur attachement entre plusieurs membres de la famille, d’autres seront plus exclusifs, en fonction de divers facteurs. Piuma a ici clairement choisi son « camp » : celui de Marco !