L'attendrissante réaction de 2 chatons écaille de tortue faisant connaissance chez leur famille d'accueil

Jessica Josephs et son mari Chris Poole sont de grands amoureux des chats. Ils sont d’ailleurs à l’origine du site Cole & Marmalade consacré aux félins et auquel leurs 2 minets ont donné leurs noms.



Cole & Marmalade

Récemment, le couple a fait office de famille d’accueil pour 2 chatons femelles à la robe écaille de tortue (à de rares exceptions près, les chats possédant cette robe sont systématiquement des femelles). L’une de ces chattes a été appelée Juggernaut – Jugg pour les intimes – et l’autre répond au nom de Zig Zag, ou Ziggy.



Cole & Marmalade

Elles ne pouvaient encore se rencontrer. Jessica Josephs et Chris Poole les maintenaient dans des pièces séparées dans un premier temps, en partie car Ziggy devait être traitée contre la teigne. Seul le petit espace sous la porte leur permettait d’avoir un semblant d’échange, notamment par les odeurs et les miaulements.

Une fois le traitement et la quarantaine terminés, elles ont enfin pu faire connaissance. Dès que la porte qui les séparait a été ouverte, chacune s’est précipitée dans la pièce de l’autre pour en explorer les moindres recoins, comme si elles ne s’étaient pas rendu compte de la présence l’une de l’autre. Cela n’a pas duré longtemps, puisqu’elles se sont rapidement mises à se renifler mutuellement. Elles ont ensuite commencé à jouer, et leurs jeux n’ont fait que gagner en intensité et en vitesse au fil du temps.



Cole & Marmalade

Une amitié quasi instantanée

La fatigue ayant fini par s’installer, Jugg et Ziggy se sont littéralement jetées dans les pattes l’une de l’autre avant de céder à l’appel de Morphée. Une adorable habitude qu’ils ont prise dès lors.

A lire aussi : L’histoire de Wolfie, un chat atteint de troubles digestifs, aide les propriétaires de félins à déceler les signes d’une maladie (vidéo)



Cole & Marmalade

Les 2 jeunes chattes sont devenues de véritables sœurs, complices et inséparables. Elles ont été tout aussi enthousiastes de rencontrer les « anciens » de la maison, Cole et Marmalade, qui leur ont appris les ficelles du métier de chat et contribué grandement à leur socialisation.