"Ca crée du lien, surtout pour les jeunes victimes", ce chaton policier fait déjà la différence au commissariat devenu sa maison après son abandon

Au commissariat de Mazamet, un petit nouveau a vite trouvé sa place et un rôle sur-mesure. Alpha, un chaton plein de douceur, réchauffe les cœurs des policiers et apporte un réconfort inattendu aux victimes.

“On découvre les collègues sous une autre facette” depuis l’arrivée d’Alpha au commissariat de Mazamet (81). Ces mots sont ceux de la commandante Lucie François, qui est à la tête du poste de police. La nouvelle recrue féline est désormais la mascotte des lieux, mais ne se contente pas de faire de la figuration. Le chaton sauvé de l’abandon et de l’errance fait déjà énormément de bien non seulement aux policiers, mais aussi aux victimes. En particulier les plus jeunes d’entre elles.

Alpha avait été découvert et recueilli début octobre 2025. Il a aujourd’hui 2 mois. “La présence de cette petite boule de poil permet d'apaiser les effectifs de police, mais aussi certaines victimes”, peut-on lire sur le site de la station 100% Radio , qui rapporte cette belle histoire et a interviewé la commandante Lucie François à son sujet.

“Ca crée du lien entre les étages, surtout pour les jeunes victimes qu’on reçoit au sein de la brigade des violences intra-familiales”, indique-t-elle. Le minet au pelage tabby gris fait déjà ses preuves dans ce domaine, ayant réconforté et aidé “une petite fille qui avait besoin de libérer [sa] parole. En ayant Alpha sur elle, le sourire est arrivé au visage instantanément. Même si les faits pour lesquels elle est là sont graves, elle répondait de façon instinctive à l’enquêteur et ne s’est pas focalisée sur ce qu’elle était en train de dire.”



alpha.mascotte.police.mazamet / Instagram

Au commissariat du lundi au vendredi, à la maison le weekend

En semaine, le chaton vit au commissariat où il dispose de tout ce dont il a besoin :jouets, nourriture, litière… Lucie François lui apporte elle-même à manger lorsqu’elle s’y rend le matin, et il la remercie en émettant d’adorables ronronnements. Il passe ensuite d’un policier à l’autre à mesure qu’ils arrivent à leur tour. Alpha passe ensuite sa journée à se promener tranquillement d’un espace à l’autre : accueil, service des plaintes…

“Le weekend, comme il est encore bébé, il est chez un collègue ou chez un autre, poursuit la commandante. Il part le vendredi soir et rentre le lundi matin”.

Les internautes peuvent suivre son quotidien à travers le compte Instagram qui lui est consacré : alpha.mascotte.police.mazamet .

Son histoire n’est pas sans rappeler celle de son aînée appelée Dix-Sept, qui vit dans un autre commissariat tarnais, celui d’Albi.