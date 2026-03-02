Après une vie rythmée par la peur et l’insécurité, une chatte trouve enfin l’endroit idéal pour s’apaiser et donner naissance à ses chatons

D’après les bénévoles ayant eu affaire à elle, Oriana a toujours vécu dans la rue. Passant d’un endroit à un autre, elle n’a jamais eu la chance de profiter de la protection d’un foyer. Un jour, alors que le terme de sa grossesse approchait, sa vie a changé pour de bon.

Le quotidien d’Oriana était éprouvant avant que des habitants lui offrent de l’aide, soulignait Love Meow. Obligée de vivre partiellement dans les égouts pour se protéger et dormir, la chatte trouvait de la nourriture ponctuellement, sans savoir ce que les lendemains lui réserveraient.

@bestfriendsfelines / Instagram

« Elle revenait matin et soir pour être nourrie »

La jeune chatte a eu une lueur d’espoir lorsqu’une famille a commencé à lui prêter de l’attention. L’association Best Friends Felines l’ayant recueillie plus tard expliquait : « Elle revenait matin et soir pour être nourrie, puis elle a commencé à dormir chez elle ».

Soucieux de son état de santé et de son appartenance à une éventuelle famille, ces bons samaritains se sont rendus chez un vétérinaire. En plus d’apprendre que personne ne semblait avoir réclamé la féline, il a été mis en avant qu’elle était gestante, et attendait des chatons pour très bientôt.

« Oriana est très douce »

Devant l’urgence de la situation, la chatte a pris la direction d’une famille d’accueil, aiguillée par Best Friends Felines. Bien prise en charge par des humains qui ne souhaitait que son bien-être, elle s’est vite adaptée à son nouvel environnement. Une porte-parole expliquait : « Oriana est très douce et câline, elle adore qu’on lui caresse la tête et se blottir contre vous ».

Un comportement plein de symbolique

Quelques jours après son arrivée, ce sont 5 merveilleux chatons qui ont vu le jour. Oriana a vécu l’événement avec beaucoup de sérénité.

@bestfriendsfelines / Instagram

@bestfriendsfelines / Instagram

Elle qui se cachait dans la rue quelques semaines plus tôt et était sur la défensive, faisait désormais preuve d’une grande décontraction.

Sa mère d’accueil revenait sur ce très beau moment : « Elle a décidé de placer ses chatons au milieu de la pièce, là où elle pourrait être au plus près de ses soigneurs, plutôt que de les cacher dans l’un des nids douillets qui avaient été installés, elle doit se sentir assez en sécurité ici ».

A lire aussi : Elle pensait adopter un chaton ordinaire, mais découvre des mois plus tard qu’il est unique en son genre (vidéo)

Oriana est une excellente maman. Son regard apaisé montre qu’elle attendait un tel confort depuis bien longtemps. La prochaine étape pour elle sera une adoption définitive qui lui permettra de s’épanouir, encore plus.