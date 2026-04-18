Un chat et un bébé mettent en évidence un lien très fort en se câlinant tendrement (vidéo)

Cette petite fille et ce chat roux s’apportent une belle dose de tendresse en se caressant et en s’embrassant mutuellement sous le regard d’une maman émue. Une vidéo montrant le duo à l’œuvre dans son quotidien a particulièrement retenu l’attention des internautes.

Le lien d’amitié ne trompe pas entre la petite fille et son chat. Confortablement installé dans sa chaise haute, le bébé reçoit beaucoup d’attention de son compagnon félin, mais ne manque pas de lui en adresser en retour. Durant plusieurs minutes, le duo échange de doux gestes qui ne peuvent qu’apaiser les cœurs de ceux qui observent.

@kristel.sophiax / Instagram

De la tendresse pure

La scène filmée, publiée sur Instagram, et relayée par Cat Time, n’est que douceur. Alors que la relation entre un bébé et un chat peut parfois être appréhendée, on comprend ici que le félin et la petite fille s’adressent un respect mutuel. Ils entretiennent une relation spéciale, où aucun geste brut ne fait irruption.

Le félin roux est installé sur la table de la chaise haute et a une position qui laisse entendre son envie de rentrer en interaction. La petite fille agit ensuite avec beaucoup de douceur en caressant son animal, ce dernier lui répond en lui envoyant quelques très gentils coups de langue en direction du visage, des bisous à la manière des chats. Souriante, la petite fille souhaite poursuivre l’interaction, et le chat aussi.

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« Je ne pleure pas, c’est vous qui pleurez »

Difficile de retenir son émotion face à ces images d’une grande spontanéité qui mettent aussi en avant un quotidien de très belle entente entre enfant et félin. Les internautes ont commenté la scène en écrivant par exemple : « La façon douce dont elle caresse son chat, je fonds, je pense que son chat ressent la même chose pour elle ».

Comment envisager une relation sereine entre un bébé et un chat ?

L’entente entre enfant et chat est sans doute un des aspects les plus redoutés par les parents également propriétaires de félin. Si l’idée est de suivre son intuition la plupart du temps, il peut être bien de garder en tête quelques bons réflexes :